這個星期二趁香港還是復活節長假，內地繼續辦公的機會，應中山文旅集團的邀請參觀考察。為了避免長假最後一日返港人潮，大清早出發中午返港，時間足夠參觀孫文西街保育建築和影視城，主人家原本預備了對著紅樹林的海鮮餐廳午膳，就留待下次機會了。

今次半日快遊行程雖然短，可看的還不少，可見兩地往來的便捷，特別是年前落成的深中通道，行車暢順舒適，目的地轉眼便至。到埗立即欣賞了孫文西街保育項目的介紹短片。該區是中山市傳統的購物中心區，不少港人熟悉的老字號如先施、永安之前都在區內經營保險等業務，但由於去水排污等系統年久失修，多年來只能售賣衣服等乾貨，少了飲食場所，人氣始終有影響。由政府推動的保育計劃採公私營合作，私人業主可選擇出售或保留物業接受消防翻新等援助，改動之後舊區保留昔日風貌，在衛生、安全、照明等大有改善，商舖種類大增。該區發展歷史悠久，附近還有不少武術、名勝風景可供遊覽，足以成為文旅產業的重心。