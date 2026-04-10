以美犯戰略錯誤

西曆2月20日起至3月20日左右，土星與海王星再次在白羊座初度相會。由於地球與兩星的軌道不同，在地球觀測，兩星時有分有合，上一次相合在2025年5月，正是以美發動12日戰爭炸伊朗之日子。今次相遇更出現3月3日的月蝕，稱為血月，猶太占星說，每逢血月，猶太人必有傷亡戰鬥。過往多次都是以色列發動戰爭或轟炸鄰國，咎由自取。 以美犯了戰略錯誤，以為斬首殺了伊高層便會出現一個親以美的新政府，當年日本也想3月攻陷中國改朝換代，但伊朗有法國加德國這麼大。由於中國與伊朗國土面積大，要鯨吞整個國家要幾年時間，當年清兵入關後要消滅南明的反抗力量也要22年。所以日本侵華花了8年也是無功而退，以美要短時間搞伊朗改朝換代更是癡心妄想。

伊朗用了40年時間預備這場不對稱戰爭，因伊朗空軍是使用79年前廢王所購買的F14戰機，技術落後，無法與以美之隱形戰機相比。其防空飛彈不夠先進，所以它用當年中國抗蘇方法「炸深坑，造飛彈」，當以美狂炸伊朗時，它用藏在山區地洞的飛彈及無人機攻破以色列的防空網，把特拉維夫變成加沙，美國在海灣之基地也被破壞。 這是一場飛機與飛彈、無人機之對決，伊朗利用中國供應的雷達及北斗衛星導航，精準打擊地面目標，甚至宣稱打到美軍之F15及F35戰機。因此以美伊之戰自然會演變成今日之戰局，只是內塔尼亞胡殺紅了眼，以為以色列之防空系統是銅牆鐵壁，才妄想消滅中東內最大宿敵，完成「大以色列」之夢想，稱霸黎凡特(Levant)。今次以美伊之戰，也是繼阿塞拜疆、亞美尼亞之戰及俄羅斯、烏克蘭之後，無人機及飛彈成為戰場之主角。

這次戰爭不單是研究新型戰術的好機會，也是研究應驗天星沖會的難得機遇。2月20日，土星海王星會合同度，在白羊座初度，白羊座以火星為宮主，火星、土星主戰爭災禍。28日美以發動攻擊，3月3日月蝕，月主普通人民，土海正在美國、以色列及伊朗分野。所以戰爭一發不可收拾，以伊的人民都受其害，天星分析4月中火星會海王星及土星，至4月19日火星土星兩煞星大會，所以4月是大戰之高潮，也是俄烏之大決戰。 4月5日美伊停火，出現和談之象，是特朗普心想撤退，提出停火，正應4月20日火土星之會；內塔也無可奈何，但他要戰事支持他的政權、和平後他會因貪污而入獄，黎巴嫩之戰火會因此好戰分子而開啓。但在8月12日，美國東岸出現一次日偏蝕，歐洲則出現全日蝕，歐美政壇都會出現變動。8月底，歐洲美國又出現一次月偏蝕，月主民主經濟，故年底美歐金融會出問題。