在物理學中，參照系決定了我們站在不同角度，對速度與方向的理解可能完全不同。我們以為自己看見的就是全部真相，卻忽略了自己所處的框架限制了判斷。

有人覺得同事「不積極」，因為他總是準時下班；但在另一個角度，他可能懂得維持工作與生活的平衡。父母眼中孩子「沉迷手機」，但孩子的世界裡，這是與朋友保持連結的主要方式。當我們只用自己的座標去解讀他人，就容易掉入參照系陷阱。在工作環境裡，這種陷阱更為明顯。主管認為員工「缺乏企圖心」，因為他們不願意加班；員工卻覺得「效率至上」，加班代表管理不善。雙方若固守自己的框架，衝突便難以化解。朋友之間的誤解，往往也是參照系差異造成的。有些人覺得「你不關心我」，因為訊息沒有即時回覆；另一方可能正忙於工作，並不代表冷漠。若能意識到參照系的不同，就能減少不必要的情緒消耗。