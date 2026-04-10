每人心中總有些理想標準：飲食均衡、作息規律，把認為正確的事做好。可現實往往不盡人願，工作緊湊、日程繁忙，讓我們在理想與可行之間反覆拉扯。這份矛盾，在希望堅持母乳餵養的職場媽媽身上，尤為突出。

不久前，UNICEF HK舉辦「Say Yes To Breastfeeding」2025/26嘉許禮，UNICEF地區(東亞及太平洋)大使陳美齡博士及兩位母乳捐贈媽媽親身分享經歷，談到母乳的強大力量、捐贈母乳對有臨床需要嬰兒的幫助，更指出身邊其他母親的困境──她們滿懷給寶寶天然母乳的心願，卻在重返職場後，面對種種本可解決的障礙，例如欠缺集乳空間、無法保障集乳時間等，讓她們萬般拉扯。