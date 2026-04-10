每人心中總有些理想標準：飲食均衡、作息規律，把認為正確的事做好。可現實往往不盡人願，工作緊湊、日程繁忙，讓我們在理想與可行之間反覆拉扯。這份矛盾，在希望堅持母乳餵養的職場媽媽身上，尤為突出。
不久前，UNICEF HK舉辦「Say Yes To Breastfeeding」2025/26嘉許禮，UNICEF地區(東亞及太平洋)大使陳美齡博士及兩位母乳捐贈媽媽親身分享經歷，談到母乳的強大力量、捐贈母乳對有臨床需要嬰兒的幫助，更指出身邊其他母親的困境──她們滿懷給寶寶天然母乳的心願，卻在重返職場後，面對種種本可解決的障礙，例如欠缺集乳空間、無法保障集乳時間等，讓她們萬般拉扯。
母乳餵養及職場成就，從來不必對立，只要企業願意多走一步，便能化解這份掙扎。乾淨私密的泵奶空間、存放母乳的雪櫃、彈性集乳時間，甚至同事一句「加油」，便能讓媽媽倍感支持，知道自己既能在專業領域發光，也能保有母乳餵哺的選擇。
企業的社會影響力不限於辦公室，許多同時運營著商場、餐廳等公共場所。當這些地方配備合適的育嬰設施，不僅是提供實際的便利，更是向社會傳遞一份價值觀：母乳餵養不是需要躲藏的事，而是值得大眾支持、尊重的文化。
令人鼓舞的是，不少企業一直支持「Say Yes To Breastfeeding」運動。十多年來，我們累計接觸逾11,000個企業會員及61,000多名專業人士，超過3,000個工作間及場所加入「母乳餵哺友善」行列。隨著香港母乳庫成立，我們在年度續期中加入母乳捐贈推廣元素，獲超過九成參與企業支持。現場分享的其中一位母親，正是在商場看到母乳捐贈宣傳海報，深受觸動而成為捐贈者，可見企業的一小步，足以改變一個家庭的選擇，甚至拯救一個嬰兒的生命。今年5月，我們將與衛生署合辦短片創作比賽，鼓勵大家以創意方式推動母乳餵哺友善文化。誠邀各位踴躍參與，一起Say Yes To Breastfeeding！