稍微了解香港開埠的歷史，都知道四環九約。其中上環、中環、西環的名字沿用至今；而「下環」則被「灣仔」和「銅鑼灣」等名稱取代。百年變遷，下環這名字慢慢湮滅無聞，如果不是有心人的特別指點，不會注意到灣仔洪聖爺廟門前的這一對聯：「古廟街新，海晏河清歌聖德；下環抒悃，民康物阜被天恩。」這「下環」二字，可能是這個歷史地名留下來的唯一城市印記。
距此不遠的聖佛蘭士街對上的山坡是香港第一個發電廠的遺址。1890年港燈灣仔發電廠投產，開廠時引進了兩台英國進口蒸汽發電機，裝機容量為100千瓦。12月1日下午6時率先燃亮了中環50支電街燈，點亮維多利亞城。這是亞洲第三座發電廠，雖然比上海乍浦路發電廠晚8年、比東京電燈公司發電站晚3年建成，但以裝機容量算應是亞洲第一。
這裏留下來的發電廠遺跡並不多，主要是日街邊上的一段石圍牆，是當時發電廠的建築遺址。灣仔發電廠留下的另一歷史印記就是地名。該區一帶的日街、月街、星街、光明街，是取自《三字經》中的「三光者，日月星」，比喻電力帶來光明，附近還有電氣街(Electric Street)。
電燈出現前的油燈或煤氣燈，都需要燃燒氧氣來發光，設計為開放式通氣。但電燈採用鎢絲在密閉玻璃內發熱發光，外表看來就是「唔通氣」；後來就成了「電燈膽，唔通氣」這一香港諺語的由來。灣仔新建發電廠初期，電力主要用作照明，為中環一帶提供電力。隨著城市發展，發電廠不足應付急增的電力需求，港燈於1913年起在北角興建發電廠，1919年啟用後取代了灣仔發電廠，這所香港最早的發電廠於1922年拆卸。