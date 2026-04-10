稍微了解香港開埠的歷史，都知道四環九約。其中上環、中環、西環的名字沿用至今；而「下環」則被「灣仔」和「銅鑼灣」等名稱取代。百年變遷，下環這名字慢慢湮滅無聞，如果不是有心人的特別指點，不會注意到灣仔洪聖爺廟門前的這一對聯：「古廟街新，海晏河清歌聖德；下環抒悃，民康物阜被天恩。」這「下環」二字，可能是這個歷史地名留下來的唯一城市印記。

距此不遠的聖佛蘭士街對上的山坡是香港第一個發電廠的遺址。1890年港燈灣仔發電廠投產，開廠時引進了兩台英國進口蒸汽發電機，裝機容量為100千瓦。12月1日下午6時率先燃亮了中環50支電街燈，點亮維多利亞城。這是亞洲第三座發電廠，雖然比上海乍浦路發電廠晚8年、比東京電燈公司發電站晚3年建成，但以裝機容量算應是亞洲第一。