肥佬黎為抹走神童輝痕跡 賺緊錢都要執

當年神童輝在台灣用狗仔隊大搞宣傳，以壹週刊爆料策略，嚇窒台灣的政經娛樂等明星名人時，各大台灣傳媒就幫忙壹傳媒造勢，渲染成壹傳媒荼毒台灣人，想令政府出手，壓制壹傳媒在台灣經營傳媒事業。但支持壹傳媒在台灣大展拳腳的，是美國大佬，不是台灣任何政黨，所以台灣左右政黨，以至任何政經人士，只可接受，絕不能反對黎智英經營的任何事業，包括壹傳媒。當然，基層人民就可以反對。賣個關子，等有關壹傳媒的文章去到後期，將會再講啦。

當時狗仔隊宣傳籠罩全台灣，全台灣人都翹首起哄，追住看壹週刊出版，到底搞甚麼大龍鳳。壹週刊核爆，奠基於陳水扁内幕，壹週刊一炮就極速打出台灣出版成功史，不用好似香港咁，搞到欠下銀行八千萬，沒銀出糧，要我借出二百萬出糧，才可走出黑暗去到成功啊！台灣壹週刊銷售成功，神童輝不知是否眷戀香港，眷戀家庭，或知道肥佬黎可能要他長駐台灣，更因肥佬黎曾說要進攻緬甸搞出版，又話進攻上海，令神童輝感覺餘下人生，要跟隨肥佬飄泊人生於海外，從而走進肥佬黎房內，送上辭職信。憤恨的肥佬，大聲呼叫，聲浪響徹雲霄，連在葵涌的我 都聽到肥佬的吶喊聲。但是，神童就是神童，不慌不忙，淡淡定有錢剩咁嘅款，堅決不回頭。肥佬感到絕望，就大聲要求說：你要走，畀返啲股票我。神童輝講一句：畀就不能，你給一張港幣一元支票，我就賣回股票給你！從此，兩人廿多年賓主關係走到結局。最經典是黎智英，將憎恨神童輝凌駕於金錢上，神童輝走後，他竟然極速將神童輝創立、仍賺緊大錢的忽然一週、一本便利、飲食男女，一口氣執笠，將神童輝痕跡，咬牙撕毀，統統抹走。