早前復活節長假期，筆者和十多位好友包團遊江南，行程的首站是南京。到達民國總統府參觀時，在正中央見到「天下為公」四個大字的牌匾，馬上想起國父孫中山先生及他遺囑內其中一句名訓：「必須喚起民眾及聯合世界上以平等待我之民族，共同奮鬥。」

作為國際城市，在「一國兩制」下，香港的明顯優勢是「背靠祖國，面向世界」，但要正確面向世界，便要分清楚哪些民族/國家以平等對待我們。筆者在殖民地政府管治下接受教育，回望過去，那些年確存在很多偏頗的教導，故意抹黑及醜化不跟從美歐路線的國家/政權。例如，北韓發展並擁有核武是一個邪惡的國家。看看美國早前強行俘虜委內瑞拉總統馬杜羅，且明目張膽掠奪該國石油，便引證到北韓走強軍路線沒有錯誤；他們的領袖甚有遠見，不強軍自保，只會受帝國主義者肆意欺凌！再看看伊朗，美國口口聲聲說伊朗是恐怖主義的國家，但自1979年伊斯蘭革命以來，伊朗有沒有主動襲擊過美國或以色列？伊朗只是不肯附庸美國，特朗普便派軍擊殺伊朗的領導人和政府很多主要官員，如此橫蠻無理的侵略行為，究竟哪個國家才是真正的恐怖主義者？大家又可又想過特朗普為何常說要調解俄、烏戰事？因為可能最不想俄、烏停戰的，其實是特朗普！俄烏戰爭牽制了俄羅斯未能支援他的盟友，所以敘利亞政權倒台，特朗普又可以肆無忌憚侵略委內瑞拉、伊朗甚至是古巴。特朗普深知中國絕不會派兵介入其他地區，而美國積極主導俄、烏談判，便可以繼續拖延兩國開戰。今天特朗普無視聯合國肆意侵略其他不附庸美國的國家，儼如1930年代，德、意、日無視國際聯盟，希望不會有第三次世界大戰吧！雖然不想在本專欄談論政治，但真的忍無可忍，不吐不快！