及時扭轉媒體話語權失衡的國安風險

美伊戰火未息，美國總統特朗普在停火前拋出一夜間毀滅伊朗文明的狠話，不免令人餘悸難消。適逢國家安全教育日的時機，如何從宣傳教育上做好工作，防微杜漸特別值得反思。
保安局長鄧炳強日前到各大傳媒講解國安課題，突顯國安一刻不能鬆懈。白宮主人最新的驚人言論，令人憂心忡忡的是他是透過選舉上台，至今仍然擁有強大的群眾基礎，從而令人意識到一個地區或國家安全只能靠自己，不可寄望於其他人的仁慈和施予。
美以今次硬攻伊朗，原先計劃是先行空襲斬首，然後推動民眾上街，達到更換政權的目的。顏色革命搞不成，軍機採取轟炸策略，甚至民用設施都成為目標，特朗普再不諱言是想佔有伊朗的石油資源。
華府今次直接揭開美國先軟後硬的資源掠奪計劃，再證透過傳媒輿論滲透的重要性。過去美國以荷李活電影控制全球話語權，現今憑藉科技和華爾街財技力量，藉社交平台建立更強大的滲透力量，對全球各地的影響力有增無已，成功建立親美政權，甚至歐洲盟友在白宮眼中都成了可以頤指氣使的追隨者。
美國透過科技和財金實力建立起全球網絡平台，加上內容生產商如迪士尼、Netflix進軍全球，美國英雄和價值觀日以繼夜穿家入戶，在軟硬件優勢下，大部分國家本地媒體的生存空間都大為收窄。可以推斷隨著人工智能的應用，配合長臂管治和治外法權等法理工具，名為跨國實為美資的媒體的話語權會進一步增強。
香港奉行一國兩制，要保持與外國接軌，需要對外國傳媒打開大門，與內地的媒體管理環境截然不同。在天時地利俱無優勢下，本地媒體在不利的大氣候下持續萎縮，只要做一個簡單的調研，相信就可看到本地和外國媒體話語權正不斷呈現此消彼長。及時扭𨍭話語權的失衡，及早消除國家安全的隱患，是一國兩制面對的獨特挑戰。