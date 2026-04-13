及時扭轉媒體話語權失衡的國安風險

美伊戰火未息，美國總統特朗普在停火前拋出一夜間毀滅伊朗文明的狠話，不免令人餘悸難消。適逢國家安全教育日的時機，如何從宣傳教育上做好工作，防微杜漸特別值得反思。

保安局長鄧炳強日前到各大傳媒講解國安課題，突顯國安一刻不能鬆懈。白宮主人最新的驚人言論，令人憂心忡忡的是他是透過選舉上台，至今仍然擁有強大的群眾基礎，從而令人意識到一個地區或國家安全只能靠自己，不可寄望於其他人的仁慈和施予。

美以今次硬攻伊朗，原先計劃是先行空襲斬首，然後推動民眾上街，達到更換政權的目的。顏色革命搞不成，軍機採取轟炸策略，甚至民用設施都成為目標，特朗普再不諱言是想佔有伊朗的石油資源。