最近幾個月我驛馬星動，現正身處韓國拍攝旅遊節目，早前則有機會到英國、瑞士旅行。每次到外地選擇旅遊景點時，我都思考何解自己對某些地方深感興趣，從而想像遊客到香港時，會否引用相類似的準則。今次韓國之旅，我發覺受歡迎的景點都有兩個普世準則：軟件與硬件。 今次協助我們的首爾車長只有26歲，來自遼寧，同行家人都比他年長一倍(我除外)。由於今次拍攝的其中一環，是談及K Pop，心想他一定瞭如指掌。出乎意料地，他竟說對韓流沒興趣，反而喜歡粵語流行曲。更令我們驚詫是，他迷戀的是我等七十年代成長時流行的「四大天王」，黎明是他的最愛，希望到「香港巨蛋」欣賞他的演唱會。

聽到「香港巨蛋」，我遲疑了一秒，追問才知他說的是啟德主場館。車長說，知道「香港巨蛋」開幕一年，網路上看過圖片覺得很漂亮，希望有機會到香港參觀這個新地標，順道聽「四大天王」演唱會。 我不禁想，我到英國倫敦進修，或曼徹斯特探朋友，都曾到訪阿仙奴及曼聯球場。前者是我童年時迷戀荷蘭柏金曾效力的球隊，到訪阿仙奴球場是我多年的夢想；後者是替爸爸及姨丈圓心願，那是一種軟件的情懷，硬件則驚歎英超球場的與壯觀。除了看球賽、付費參加球場導賞團，我每次總會購入大堆紀念品，凝著回憶。

地球村上有著同樣思維。啟德體育園去年開幕，我由謝霆鋒演唱會、七人欖球賽、全國運動會、到最近的五月天演唱會等，都目睹來自世界各地的人，因為新場館慕名而來。有的本來純粹來跟幻彩巨蛋打卡，後來發現周邊有餐飲、零售、保齡球場，便繼續在那裡消遣。但更多因為情懷，以五月天為例，我有移居外地的忠粉朋友特意飛返港，欣賞全部4場演唱會。我難以想像迷戀偶像的動力，只知參與演唱會的歡樂情緒，也帶動「安多酚經濟」－開心的時候，門票、食宿、購物等也較闊綽，帶動香港經濟增長。

話說回來，我跟年輕車長一樣，很希望欣賞到「四大天王」在「啟德主場館」的演出，一起集氣，齊齊釋放安多酚！