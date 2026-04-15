昨日北上廣州處理內地業務，議程之一是聽取獨立收視調查公司CSM匯報2025年的收視報告。無綫兩條頻道翡翠、明珠台在廣東落地多年，區內雖然有不少電視台競爭，仍然能保持穩佔大灣區收視一哥的地位，難得的是在新媒體衝擊下，翡翠台去年仍然錄得輕微的收視人數上升。
翡翠、明珠在廣東有多年播放歷史，建立了廣闊的觀眾基礎，雖然內地網絡文化比香港還要流行，兩條頻道憑著大量獨家製作的廣東話節目，在眾多對手中仍然跑出。開放改革後，廣東最先發展起來是珠江三角洲城市，也就是大灣區內地九市的前身，這些富裕地區最先擁有電視，故此觀看香港電視的文化最深，造成了兩條頻道能夠獨佔鰲頭的優勢。除了觀看人數外，大灣區人口較廣東全省年輕和高收入，是客戶最為重視的受眾群體。
大灣區觀眾愛看香港節目，自家製作外，劇集和綜藝是他們追看的節目類別，當中特別是綜藝，不少節目都能打入前5名。2025年收視最高的生活類綜藝，是客戶訂製的《Grand住去利物浦》。這個節目有兩大吸睛元素，主持高海寧在內地人氣高企，加上大灣區觀眾對國際性的節目特別喜愛，令這個特色旅遊節目能坐上全年冠軍的寶座。CSM負責講解的調查人員笑言，香港綜藝給大灣區觀眾感覺「特別生鬼」，是成功的一大要素，這也是港味的體現。
2025年取得美滿成績，2026年至今收視情況同樣令人滿意，所以同事對全年成績都有信心。4月份的清明復活長假期，香港人大量離港旅遊，目的地在內地，在這段時間，無綫在大灣區的收視更見強勁。在這個檔期《正義女神》成為帶動觀眾追劇的火車頭，很多人未必想到的是6點半新聞，同樣擦出近期最亮麗的收視，觀看人數逼近180萬。內地電視的黃金時間比香港早，6點半是不少人邊吃晚飯邊看香港新聞的時間，在香港長假的時間，大灣區卻出現收視的高峰，正說明兩地人流的互動日益頻繁，商界人士想要擴展業務，北上似乎是最直接康莊大道。