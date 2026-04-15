昨日北上廣州處理內地業務，議程之一是聽取獨立收視調查公司CSM匯報2025年的收視報告。無綫兩條頻道翡翠、明珠台在廣東落地多年，區內雖然有不少電視台競爭，仍然能保持穩佔大灣區收視一哥的地位，難得的是在新媒體衝擊下，翡翠台去年仍然錄得輕微的收視人數上升。

翡翠、明珠在廣東有多年播放歷史，建立了廣闊的觀眾基礎，雖然內地網絡文化比香港還要流行，兩條頻道憑著大量獨家製作的廣東話節目，在眾多對手中仍然跑出。開放改革後，廣東最先發展起來是珠江三角洲城市，也就是大灣區內地九市的前身，這些富裕地區最先擁有電視，故此觀看香港電視的文化最深，造成了兩條頻道能夠獨佔鰲頭的優勢。除了觀看人數外，大灣區人口較廣東全省年輕和高收入，是客戶最為重視的受眾群體。