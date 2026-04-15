相信大家都關注到最近地緣衝突持續，中東局勢令全球能源價格飆升，供應鏈在緊張氣氛下亦增添不確定性。在不少地區仍受戰火威脅的今天，香港社會仍能有序運作、市民得以安居，尤為難得。
但安穩並非必然；我們仍需保持警覺，尤其在日常生活中注意自身與用電安全。
電力是城市的核心動力，政府、基建、金融系統以至市民日常生活皆依賴其穩定運行。香港供電可靠度長年名列全球前茅；以港燈為例，自1997年起維持超過 99.999%，近年多次突破至 99.9999% 以上，每年非計劃停電時間少於半分鐘，成績得來不易。
港燈主要以天然氣發電，佔總發電量約七成，今次受中東局勢影響較大。公司正全力確保燃料供應充足穩定，盡力管理好上升的燃料成本。
市民在享受可靠供電之餘，良好、環保、安全的家居用電習慣同樣重要，例如：
•冷氣配合電風扇使用，更省電亦更涼爽；
•電器不使用時應關掉電源；
•手機切勿在床鋪或梳化等易聚熱位置充電；
•老化電線、拖板或「一拖多插」容易造成超負荷；
•家居電線或插座切勿自行改動；必須由註冊工程人員處理。
電力基建近年面對設備老化、網絡攻擊及極端天氣等新挑戰，社會對供電可靠度的要求持續提高，電力公司需要不斷投資更新設備、加強系統防護和監察，以提升電網韌性。社會各界的配合同樣重要，包括要提升市民整體的安全用電意識、理解及支持電力基建工程，以及在突發情況下，與電力公司保持緊密溝通和配合，一起應對不同情況帶來的挑戰。
唯有個人、企業與社會共同參與，方能確保供電系統在多重風險下仍能保持穩健可靠。