相信大家都關注到最近地緣衝突持續，中東局勢令全球能源價格飆升，供應鏈在緊張氣氛下亦增添不確定性。在不少地區仍受戰火威脅的今天，香港社會仍能有序運作、市民得以安居，尤為難得。

但安穩並非必然；我們仍需保持警覺，尤其在日常生活中注意自身與用電安全。

電力是城市的核心動力，政府、基建、金融系統以至市民日常生活皆依賴其穩定運行。香港供電可靠度長年名列全球前茅；以港燈為例，自1997年起維持超過 99.999%，近年多次突破至 99.9999% 以上，每年非計劃停電時間少於半分鐘，成績得來不易。