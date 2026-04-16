古物諮詢委員會 半個世紀的傳承

一座城市的歷史，不只記載在文獻和檔案裏，也銘刻於建築與文物上。守護具有價值的建築和文物，正是古物諮詢委員會（古諮會）自1976年成立以來一直肩負的使命。值五十周年之慶，讓我們回顧古諮會的工作和貢獻。 《古物及古蹟條例》(香港法例第53章)（《條例》）於1976年正式生效。法定組織古諮會於同年成立，由政府委任來自歷史、考古、建築、法律、規劃和工程等不同領域的專業人士擔任委員，就文物保育事宜向發展局局長提供專業意見。除古諮會外，政府亦成立了古物古蹟辦事處(古蹟辦)，負責執行《條例》中訂明的行政工作，並向古諮會提供秘書服務和行政支援。

建立和完善歷史建築評級機制 古諮會多年來持續推動文物保育工作，其法定職能之一是就古物、暫定古蹟或古蹟有關的事宜，按照《條例》向發展局局長提供相關專業意見。這項工作為具高度文物價值的建築賦予法定保護，對文物保育尤為重要。以建於1937年座落香港司徒拔道的景賢里為例，2007年曾面臨被清拆的命運。鑑於其文物價值極高，政府在參考古諮會的意見後，於2007年9月先將景賢里列為暫定古蹟，以停止相關清拆工程，隨後與業主進行有關換地的商討並達成協議，最終於2008年7月將其正式列為法定古蹟，讓建築得以保留。景賢里現已納入發展局第六期活化歷史建築伙伴計劃，在保護這座珍貴歷史建築的同時，為其注入新生命，供市民大眾享用。截至今年3月底，香港的法定古蹟總數已達138項，涵蓋不同時期、風格和用途的建築，從早年獲列為古蹟的香港禮賓府和「大館」（即前中區警署建築群），到近年列為古蹟的魯班先師廟和舊贊育醫院主樓等，皆承載着歷代香港人的回憶，反映香港的歷史和發展。

除了根據《條例》為古蹟提供法定保護，在不影響建築物的業權、使用權、管理權和發展權下，政府為歷史建築另設行政評級制度，以釐定香港歷史建築的文物價值和保育需要。為確保評估的專業性和客觀性，古諮會倡議成立一個由歷史學家及建築、規劃、工程等專業人士組成的專家小組，按照六項準則——歷史價值、建築價值、組合價值、社會價值和地區價值、保持原貌程度，以及罕有程度，為建築物的文物價值進行評估並擬議評級。古諮會經討論及公眾諮詢後，才會確認有關建築物的評級。截至今年3月底，約1 300幢建築物已獲評級，獲評為一級、二級及三級歷史建築的項目分別有205宗、415宗及643宗。這個嚴謹的制度為歷史建築提供認可，亦為保育的討論建立共同基礎。

主導歷史建築保育政策檢討 除了歷史建築的評級，古諮會亦積極參與保育政策的制定，包括協助政府全面檢討歷史建築保育政策，務求在尊重私有產權與保護歷史建築之間取得平衡。古諮會於2014年底完成檢討報告，並於翌年公布一系列具前瞻性的政策建議，當中多項建議獲政府接納並落實。其中，成立專項基金的倡議促使政府在2016年成立保育歷史建築基金，有系統地資助公眾教育、社區參與和學術研究，並推出活化歷史建築伙伴計劃及歷史建築維修資助計劃，為文物保育工作提供更穩定和長遠的財政支持。

此外，早於1990年代，古諮會向政府建議設立文物徑，包括屏山文物徑、龍躍頭文物徑和中西區文物徑，把區內的歷史建築串連，讓市民全面認識地區歷史、傳統文化和生活。其後不同主題的文物徑相繼推出，例如賞．識港大歷史建築、大灣區教育文物徑（香港段）及大灣區東江縱隊文物徑（香港段）。自2022年起成立的文物徑均設有粵語、普通話及英語的語音導賞，參觀人士可透過掃瞄說明牌上的二維碼，連結至古蹟辦網頁聆聽語音導賞，一邊悠閒地欣賞建築特色，同時了解建築背後的故事，體驗香港歷史建築之美以及深厚的歷史底蘊。

傳承與展望 古蹟與文物建築是歷史文化的載體，有助建構文化身分認同。古諮會的工作範疇非常廣泛，從擬議法定古蹟、歷史建築評級，到更宏觀地參與香港保育政策的制定與檢討等，意義深遠，其成員的專業精神、智慧和開放態度，為香港的文物保育工作積累了極為寶貴的經驗。古諮會在過去半世紀的貢獻有目共睹，我在此致以衷心感謝。本年度《財政預算案》建議向保育歷史建築基金增撥10億元，以繼續推動保育歷史建築工作。我們會善用新增撥款，與古諮會、保育歷史建築諮詢委員會等持份者繼續協作，加強推動本地文物保育和教育工作，讓文化遺產薪火相傳，為香港留下更深厚的文化底蘊。

文物保育專員梁子琪