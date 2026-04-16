香港利園山有一條新寧道，相信很少港人知道新寧就是廣東僑鄉台山的舊稱。筆者唸小學時，同學中便有不少人原籍台山。儘管我難以聽懂台山話，但對台山人的生活面貌有一些了解。我和太太在去年10月隨同中大校友旅行團到台山一遊，對台山及台山人的情況有更進一步的認識。

我們首天到「台山市華僑文化博物館」參觀，由導遊區議平解說。小區首先表示，新寧原為新會一部分，在明弘治十四年(1499)設縣，並於1914 年改名台山，迄今有500多年歷史。十九世紀五十年代後，大批台山青壯年農民登船往海外謀生，目標主要是北美。台山華僑有念祖愛鄉傳統，他們頻繁往返家鄉，捐資或投資家鄉建設，推動僑鄉教育、文化、醫療及慈善事業發展。