香港利園山有一條新寧道，相信很少港人知道新寧就是廣東僑鄉台山的舊稱。筆者唸小學時，同學中便有不少人原籍台山。儘管我難以聽懂台山話，但對台山人的生活面貌有一些了解。我和太太在去年10月隨同中大校友旅行團到台山一遊，對台山及台山人的情況有更進一步的認識。
我們首天到「台山市華僑文化博物館」參觀，由導遊區議平解說。小區首先表示，新寧原為新會一部分，在明弘治十四年(1499)設縣，並於1914 年改名台山，迄今有500多年歷史。十九世紀五十年代後，大批台山青壯年農民登船往海外謀生，目標主要是北美。台山華僑有念祖愛鄉傳統，他們頻繁往返家鄉，捐資或投資家鄉建設，推動僑鄉教育、文化、醫療及慈善事業發展。
台山華僑身處他鄉，心繫家國、念祖愛鄉的傳統一代又一代發揚光大。小區簡介了台山華僑幾方面的貢獻。1937年至1945抗戰期間，美國華僑捐獻飛機60多架，一半來自台山華僑。台山華僑將在海外積賺下來的資金匯回家鄉，促使台山各地銀行、銀號大量興起，知名的有芝生堂銀號、陸海通銀號。
台山華僑投資內地實業的亦不少。譚蔚亭在台山創辦大量近代工業，為台山近代公共事業奠基人之一，曾任台山永明新記電力公司總經理、新寧鐵路公司董事長。黃道益家族致力家鄉的交通、農業等項目共90多宗。台山港僑伍沾德、伍淑清父女，在鄧小平鼓勵下，創辦北京航空食品，成為新中國首家合資企業。伍小姐相繼在上海、天津等興辦幾十家合資或獨資企業，1984年獲選「香港十大𠎀出青年」。
內地改革開放，經濟騰飛，海外華僑及港人貢獻良多。今天，在中國邁向經濟大國的征途上，他們的分量也不輕。