香港藝術在歐洲

香港藝術在國際上漸露頭角，SC Gallery將於下星期帶領5 位本地藝術家，遠赴歐洲阿姆斯特丹參加第41屆KunstRAI當代藝術博覽會。今年KunstRAI當代藝術博覽在特區政府駐比利時經貿辦支持下，還專門劃分了香港展區，邀請了本地8間畫廊，把香港藝術帶到歐洲！ SC GALLERY展出五位藝術家包括陳育強、杜海泉、王順喻、IV Chan及馮孟忠的作品。從新晉到資深藝術家，五位風格鮮明的創作風格，展現塑造香港當代藝術不同的面貌且呈現豐富多樣的創作媒界——從水墨與絲綢，到實驗性混合媒材與木材——彰顯香港藝術語彙的深度與多元。

陳育強教授(生於1959年)以傳統中國水墨展開藝術旅程，並持續透過混合媒材的實驗突破界限。杜海泉(生於1996年)以工筆技法描繪當代場景——如7-Eleven便利店——並將此細膩筆法延伸至壓克力畫布創作。 王順喻(生於1994年)同樣立足於水墨傳統，在日本絲綢上創作，融合染色、印製、編織與刺繡等技法，使作品呈現流動與不確定的質感。相較之下，IV Chan(生於1978年)則以色彩繽紛的布料創作柔性雕塑，探討身體與心靈之間錯綜複雜的關係。馮孟忠(生於1990年)帶來抽象的雕塑性繪畫作品，透過揮灑自如的筆觸、雕刻與打磨等技法，突顯木材的紋理與特質。五位藝術家在古典技法與當代感知之間搭建橋樑，並強調材料的觸感存在。

透過形式與材質的對話，觀者得以在作品中開啟觀察與思考的空間。五種創作實踐並置呈現，既展現各自鮮明的藝術語言，也流露出共同的探索精神，引領觀者感受香港藝術家如何在材質、傳統與想像之間遊走與開拓。 KunstRAI當代藝術博覽會將於4月22日在荷蘭阿姆斯特丹展開，如正好在歐洲旅行的朋友，可去支持一下香港藝術家們！