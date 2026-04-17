學會與「焦點恥辱症」共處

有些人很喜歡別人注意到自己，但有些人成為眾人目光的焦點後，就會感到強烈的不安，甚至有出現身體反應如心跳加速、臉紅、冒汗。這種現象稱為「焦點恥辱症」(Spotlight Anxiety或 Spotlight Effect)。

心理學研究指出，人類天生具有「自我中心偏差」，有些人對自己的存在容易誤以為別人也同樣關注自己。這種感覺會轉化為羞恥與焦慮，形成焦點恥辱症。

最常見的情境是，課堂上被老師點名回答問題，腦袋一片空白。又或者在會議中需要發言，卻擔心同事覺得自己不夠專業。在街上跌倒，感覺到所有人都在嘲笑自己。