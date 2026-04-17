公司裡每天要拆解的問題多的是，但很多看似「事的事」，其實都是「人的事」。部門不協調、人不和，內部的阻力就足以創造多幾倍的無謂工作流程；外部夥伴間如果沒有默契與互信，事情的處理就變得挑剔，一切以風險管理角度出發，走一步、退三步，還要預留充足時間在pantry事事非非。事情變得複雜、難解，弄不好，假如比較「上心的」，更會把情緒帶回家，十分不值。

做銷售比較厲害的top sales，都是掌握「人的事」的心理大師，對人的敏感度讓他們懂得要把「事的事」不停留在「交易式」(transactional)的方法，而提升到「關係式」(relational)的層面。關係好，自然有信任，甚麼事都可以敞開一齊解決，心態與氣氛就截然不同。我認為每個人都應該學會銷售大師的技巧。第一步其實很簡單，就是先開「法眼」，除了自身的需要，也用同理心看懂別人的需求。不要老想著「ME」，還要看到它的倒影「WE」。「找不同」也同步「找相同」的話，自然發現從未看見的解難新視覺。