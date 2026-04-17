冬春時間，在香港濕地公園可經常看到亮麗的一片藍彩在空中飛翔，這是俗稱翠鳥的白胸翡翠、藍翡翠和普通翡翠。翡翠壯觀的藍色是結構色。牠是由羽毛上的小海綿狀結構在光源下散射藍光所造成。這種顏色不是由會隨時間分解的生物色素，因此不會褪掉。藍色羽毛層下方是一層棕色羽毛，能吸收穿過「藍色」羽毛層未散射的非藍光。讓藍色看起來更飽和，成為雄性翠鳥吸引雌鳥的性暗示。
在中國傳承近2000年的點翠工藝，是把翠鳥背上的軟翠、翅膀和尾部較硬的藍色羽毛剪下來，一片片黏貼在金屬底托上，謂之點羽。
眼前的一件清晚期點翠花蝶紋鈿子，來自香港故宮文化博物館賀祈思收藏，是把點翠和仿珍珠、仿碧璽、翡翠、珊瑚等鑲嵌在鈿子上，與彈簧狀金屬絲相連。當滿清貴婦在婚禮壽誕上佩戴這冠飾，走動時搖曳顫動，靈動非常。
這樣的一頂頭飾，要犧牲上幾百上千隻翠鳥，甚為殘忍，現時已被禁止。取而代之是符合現代環保的仿點翠。
點翠花蝶紋鈿子是香港故宮的最新特展「琳琅——紐約大都會藝術博物館世界珠寶珍藏」重點展品。展覽匯聚約200件紐約大都會藝術博物館藏珠寶珍品，展現橫跨五大洲文明，涵蓋從公元前2,000年至廿一世紀、近4,000年的首飾史。展覽分為「神聖金飾」、「珠寶與王權」、「珠寶與宗教信仰」、「藝術珠寶」和「工藝與創新」五個單元，追溯飾品從古代文明到當代前衛設計的發展歷程。除了點翠頭飾，古埃及新王國時期的喪葬珠寶也非常搶眼，圖特摩斯三世王妃木乃伊的金拖鞋、精美的腳趾和手指套，其精致高貴和奢華，歷經3,000多年仍然讓我們感受到跨越年代的時尚魅力。