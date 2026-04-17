冬春時間，在香港濕地公園可經常看到亮麗的一片藍彩在空中飛翔，這是俗稱翠鳥的白胸翡翠、藍翡翠和普通翡翠。翡翠壯觀的藍色是結構色。牠是由羽毛上的小海綿狀結構在光源下散射藍光所造成。這種顏色不是由會隨時間分解的生物色素，因此不會褪掉。藍色羽毛層下方是一層棕色羽毛，能吸收穿過「藍色」羽毛層未散射的非藍光。讓藍色看起來更飽和，成為雄性翠鳥吸引雌鳥的性暗示。

在中國傳承近2000年的點翠工藝，是把翠鳥背上的軟翠、翅膀和尾部較硬的藍色羽毛剪下來，一片片黏貼在金屬底托上，謂之點羽。