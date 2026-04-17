今日科學及天文學發達，天上的日月五星以至天王、海王、冥王星等的軌道早已可推測計算，理論上占星已可預測精確。但是「天有不測之風雲」，地球的這些規律也往往會被其他因素打亂。例如3月3日晚是今年第一次月蝕出現，也是今年香港唯一可見的天象，不少天文愛好者早已預備用肉眼觀看一番。
但從占星角度，太陽月亮出現蝕象，是陰陽有虧，看見其蝕是對自己有不祥之象。正如廣東話歇後語所謂：「陸榮廷睇相，唔衰攞嚟衰」，愈看運氣愈衰，所以在下不止一次叫大家不要去看。古代皇帝是當天不上班，躲在內殿不上朝避其凶。但今日不少人樂此不疲，今次月蝕卻因當天出現密雲，全香港都看不到，這反而是香港的福，在美以伊大戰之際，香港除了油價及一些生意之外，一切正常。
3月20日，在美國中部俄亥俄州附近有一顆7噸重的隕石，以7萬公里時速出現，到地球時發生爆炸，有些市民更找到一些碎片。到了4月7日，又有另一隕石在美中部飛來。俄亥俄、賓夕法尼亞及新澤西都有人看見，它也是在降地前爆炸。
隕石的出現，古人都視為不祥之兆，歷史上也有不少證明，例如1908在俄羅斯西伯利亞通古斯之隕石大爆炸，其位置正是貝加爾湖附近，北京之西北。中國首都比莫斯科近，所以1908年慈禧、光緒差一日相繼駕崩；1911年清朝亡國，而俄羅斯則在1917年十月革命中倒台成為蘇聯。
2013年2月在俄羅斯葉卡捷琳堡上午，有一顆流星進入大氣層及爆炸，碎片落入切巴爾庫爾湖，多人受傷。2014年烏克蘭在美國中央情報局煽動下變天，新政府進行反俄政策，俄羅斯烏東地與佔領了克里米亞半島，與烏軍進行了八年間接戰爭；直到2022年2月揮軍入侵，打到2026年還未完結。
今次美國的隕石火流星，規模沒有上述兩次大，但也是個不祥之兆。美以伊戰爭現代是表面停戰了，但以色列好戰不甘心未能消滅伊朗，轉頭它便大炸黎巴嫩，所以這只是短暫之和平。8月美東有日蝕月蝕，那時正是三王渦旋今年之高潮，美國情況不容樂觀。