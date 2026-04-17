今日科學及天文學發達，天上的日月五星以至天王、海王、冥王星等的軌道早已可推測計算，理論上占星已可預測精確。但是「天有不測之風雲」，地球的這些規律也往往會被其他因素打亂。例如3月3日晚是今年第一次月蝕出現，也是今年香港唯一可見的天象，不少天文愛好者早已預備用肉眼觀看一番。

但從占星角度，太陽月亮出現蝕象，是陰陽有虧，看見其蝕是對自己有不祥之象。正如廣東話歇後語所謂：「陸榮廷睇相，唔衰攞嚟衰」，愈看運氣愈衰，所以在下不止一次叫大家不要去看。古代皇帝是當天不上班，躲在內殿不上朝避其凶。但今日不少人樂此不疲，今次月蝕卻因當天出現密雲，全香港都看不到，這反而是香港的福，在美以伊大戰之際，香港除了油價及一些生意之外，一切正常。