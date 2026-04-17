踏入第2季，無論是劇集抑或綜藝都會有新一波的攻勢。帶動劇集進入第2季的劇集《正義女神》叫好叫座，綜藝的《魔音女團》同樣有先聲奪人之勢。繼之而來的，是已有亮麗往績的《女神配對計劃2》籌備開拍，參加的女神名單昨日公布，即時掀起網絡效應。

《女神》配對計劃第1季推出時，市場未知真人騷的形式和吸引力，觀望氣氛較濃厚。當時向客戶大膽推介，出來的效果有驚喜，無論是同事抑或客戶，滿足感特別大。廣告屬於創意行業，從業員除了金錢回報，都希望在專業上露漂亮的一手；節目有好的創意，能夠獲得伯樂賞識，最後獲得觀眾認同，絕對是多贏結果。