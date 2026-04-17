踏入第2季，無論是劇集抑或綜藝都會有新一波的攻勢。帶動劇集進入第2季的劇集《正義女神》叫好叫座，綜藝的《魔音女團》同樣有先聲奪人之勢。繼之而來的，是已有亮麗往績的《女神配對計劃2》籌備開拍，參加的女神名單昨日公布，即時掀起網絡效應。
《女神》配對計劃第1季推出時，市場未知真人騷的形式和吸引力，觀望氣氛較濃厚。當時向客戶大膽推介，出來的效果有驚喜，無論是同事抑或客戶，滿足感特別大。廣告屬於創意行業，從業員除了金錢回報，都希望在專業上露漂亮的一手；節目有好的創意，能夠獲得伯樂賞識，最後獲得觀眾認同，絕對是多贏結果。
《女神》的互動性強，在網絡和社交媒體的傳播效應特別大，帖文吸引粉絲之餘，人際之間的感染力疊加。有社媒代理公司還留意到，配對的男女藝人還可以互相帶動，產生1+1等如3的效果。去年其中一位女神葉蒨文曾替贊助節目《潮流生活誌》做主持，當時表現已令人留下印象，之後透過節目知名度暴增，身價和工作量隨之水漲船高。
《女神》配對計劃吸引之處，是節目發展有很大不確定性，最後能否成功配對無人預知，峰迴路轉之餘，情路兜轉從來是吸引公眾的題材。現代男女敢愛敢恨，不怕把交往展現人前，這是新世代的生活態度，也增加了觀眾的參與感。當人工智能可以大量生產不同類型的節目，真人騷可能是少數免疫不受影響的製作類別。