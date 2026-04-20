就業市場的結構性轉型

早前，香港教育城舉行員工周年午宴；筆者當然十分樂意出席去鼓勵所有同事，並感謝他們在過往一年的貢獻和辛勞！教城的行政總監告訴我，聆聽了Gen Z員工的意見後，把以往的周年晚宴改為午宴。雖然Gen Z員工未必擔任高層崗位，但是愈來愈多大機構都十分重視他們的意見，並在若干的工作安排和配套上作出調整，以迎合Gen Z的想法。

香港金融管理局近期發表了一份報告，指出20至24歲的人口中，投身社會工作或積極尋找工作的人數都呈減少之趨勢，勞動參與率約50%，究竟Gen Z是否躺平？較少Gen Z在職，其中一個主因，當然是生育率下降。很多Gen Z仍在求學階段，並且接受高等或專業教育，便引致勞動參與率偏低；相反，不是在學的Gen Z，他們的勞動參與率絕對不低！簡言之，青年人投身社會工作有延後之趨勢，在如此格局下，社會面對新增人才供應緊絀，企業當然要設法去緩解這個問題。其中一個較常見的做法就是延長退休年齡；不過企業不是一刀切延長所有同事的退休年齡，而是因應個別工作崗位的情況而作出針對性的安排。過了普遍退休年齡(60歲)的人才，也有價有市！例如，某運輸行業龍頭公司的CFO退休後，便被一間大型金融機構羅致做CFO。