宏福苑大火聽證會持續聆訊，涉及的政府部門，由勞工處、消防處、屋宇署到民政事務等，不同工作環節的短板層層浮現，既暴露制度的缺失，也揭示技術更新的嚴重滯後。當局一再強調香港的危機應變系統「行之有效」，但在火光與濃煙中，這句說話顯得蒼白無力。 最新披露的消息尤為令人震驚，999報警和消防聯絡的電話線路處理能力不足，後備設施竟然仍是傳真機。救災每一分每一秒都攸關生死，當前的應變機制卻還停留在上世紀八十年代，顯示部門缺乏前瞻性，對更換緊急資訊設備的重視和投資0遠遠落後於社會的發展。

香港過去並非沒有類似大災難。1996年的八仙嶺山火，造成三十多名師生傷亡，暴露了各拯救部門未能有效通訊的情況；2016年的嘉里大廈火警，揭示早期落成的商業樓宇消防設備要求嚴重不足。每次火災過後，官方都會成立檢討委員會，提出改革建議。然而時間一久，記憶淡化，改革緩慢，流於形式，制度重回慣性。今日的宏福苑，正是對這種「事後反應式治理」的又一次警示。 三十多年來，香港公共服務的數碼化進度遠落後於城市發展速度。緊急應變系統應當建立在高效、互通、智能的資訊網絡上，而非各部門的獨立運作。999報案中心、消防通訊、應急力量調配與醫療急救等必須有暢通的、快速的、容量充足的統一平台，即時共享資訊，方能在災難現場做快速決策，提供適切的應對支援。傳真機只是問題的表象，深層問題是機制斷層與居安思危意識淡薄。

聽證會也揭示基層互助機制缺位。災民反映，起火初期無清晰疏散指示。當真有事發生時，居民能依據的仍只是零星公告與自救本能。特區政府要汲取教訓，大力加強社區防火教育與應對訓練，以減低災難時的生命和財產損失 。 改革不能再等。特區政府必須明確訂立跨部門應急網絡標準，淘汰過時的通訊設備，增設具備人工智能篩查與即時分流功能的報警系統，大幅提升災難應變能力，防止「檢討歸檢討、問題仍舊有」的惡性循環。在市民層面，則應啟動防災教育大行動，讓市民了解樓宇防火的理念、自救與通訊應變的基本程序。

亡羊補牢，特區政府要下定決心，全面改善，在下次火災來臨前，做好超前準備。