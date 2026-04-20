上星期出席新聞行政人員協會40周年晚宴。每年一度的晚宴已經成為企業和機構共聚一堂聯誼和交流的場合，今年情況尤其熱鬧，在中東戰火瀰漫，環球不確定氣氛下尤顯香港是塊福地。主禮嘉賓特首李家超與主人家以對答形式互動，有別於傳統的致詞演講，以互動方式論述科技與香港前景，從別出心裁的內容足見對媒體的重視。
近年媒體和社會生態受科技發展影響非常明顯。同座的個人私隱資料專員鍾麗玲大律師透露，公署正準備十五五的工作規劃。內地和香港都有保障私隱的法例，各自有不同的特色，未來要發展又保留兩制特色，就有必要與時並進。
最新一宗備受中港關注的新聞，是奧運金牌得主全紅嬋受到網絡欺凌，事件在媒體報道後，執法部門瞬即採取行動，拘捕涉嫌相關的人士。網絡欺凌無論在外國抑或中港都經常發生，起底滋擾是常見手法。內地在網絡欺凌的法例比香港嚴密，執法部門對付濫用科技之徒有法可依。香港不單是尺度寬鬆，而且缺乏相關法例，一旦出現社會關注的事件，多數只能援引其他法例應對，甚至有時徒呼奈何。
網絡急促發展大約是過去十多年間的事，但轉變速度快，而且影響廣泛。由於科技走得快，形成監管在後面追趕，加上網絡平台大部分是跨地域企業經營，財雄勢大，同時可以遊走於不同國家的法律。內地的網媒都是由本國企業經營，受本國法律監督，自己管自己出現執法漏洞的機會自然少，這是香港在監管上要面對的最大挑戰。
隨著人工智能興起，網絡平台使用人工智能的比重會快速上升，科技對社會規範和監管的衝擊，相信很快會達到新的高度，香港在完善執法上遇到的難度，可能要比絕大部分地區還要高。