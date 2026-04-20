上星期出席新聞行政人員協會40周年晚宴。每年一度的晚宴已經成為企業和機構共聚一堂聯誼和交流的場合，今年情況尤其熱鬧，在中東戰火瀰漫，環球不確定氣氛下尤顯香港是塊福地。主禮嘉賓特首李家超與主人家以對答形式互動，有別於傳統的致詞演講，以互動方式論述科技與香港前景，從別出心裁的內容足見對媒體的重視。

近年媒體和社會生態受科技發展影響非常明顯。同座的個人私隱資料專員鍾麗玲大律師透露，公署正準備十五五的工作規劃。內地和香港都有保障私隱的法例，各自有不同的特色，未來要發展又保留兩制特色，就有必要與時並進。