點解酒店浴室得半塊玻璃？

曾幾何時，我是一個自我中心的人。出外旅行甫進入酒店房間，總會有各樣的挑剔：「點解張床咁細？」「點解張枱咁矮？」「點解冇水冇衣櫃？」 而過去幾十年來，最令我想不通的是：「點解酒店浴室只得半塊玻璃？」有些更離譜，半塊都沒有，只得三分一，令我洗澡時非常不爽。無論怎樣瑟縮一角，水花總會四濺，到處濕漉漉。我見識少，只是隱約記得20年前到英國求學，與同學到歐洲旅行開始發現此設計，當時已懊惱誰個「天才」想出這些氣死客人的設計？到最近我到韓國拍攝，下塌4家酒店，差不多所有浴室都只得半塊玻璃，除了節省成本，還有甚麼原因推動這鬼設計？

今次我趁著拍攝空檔，獨自坐在浴室細心思量及逐一打量，心想酒店大灑金錢聘請設計師，每一項設計定必有其背後意義。我與其每次洗澡都抓狂，不如認真了解其原因。上網搜尋，才知道這項設計的正式名稱是「半隔斷玻璃浴室設計」，結合空間視覺、清潔效率及安全等多種考量。 保養方面，酒店清潔員可省不少力氣，因為只須抹半塊玻璃，面積較小，而且沒有門鉸等容易藏污納垢的死角，亦減少玻璃門開關的維修成本。安全方面，半塊玻璃可確保住客在淋浴時，如發生意外，浴室外的人更易發現並救援。

至於我最感煩惱的水花四濺問題，網上資料提到，雖然只有一半玻璃，但設計上通常已遮擋大部分水花。只要浴室整體已做防水安排，並有適量通風，地板小量積水會很快乾透。我回想自己不論在全塊或半塊玻璃洗澡，完事後定必用地布印腳及抹乾周遭地方，地板又的確很快乾透。 研究完畢，反思自己的思考過程有時恰如洗澡，最大的框框就是沐浴時的玻璃框框，永遠傳統地認為，只有被四塊完整玻璃包圍才是正確，遇上半塊玻璃便會埋怨，懶去尋求設計真相。世界不只得我一個酒店客人，成就我的還有酒店房務、清潔人員等。跳出框框，多想一步，世界會更美好。