守護兒童身心 築起法律後盾

逢打風暴雨，不時在新聞中出現成年人帶著小朋友「追風逐浪」，甚至闖入已封閉危險地帶的行為，令人膽戰心驚。現時香港法例雖然有「疏忽照顧兒童罪」，但對這種高危行為，舉證門檻高、規管力度不足，法律未必能有效介入。

筆者最近在立法會發言時建議政府研究針對性立法：當天文台發出三號或以上風球、暴雨警告期間，任何人若帶同16歲以下兒童進入海邊、山澗、已封閉地點等危險區域，「視為」疏忽照顧的初步證據，承擔應有責任。

除了身體安全，兒童的精神健康同樣令人憂慮。現時網上充斥AI生成的虛假資訊與淫褻內容，兒童極易接觸甚至誤墮陷阱。筆者2024年的調查發現，逾八成家長擔心子女受淫褻資訊影響，九成家長根本不了解現行規管方式。原因很簡單：現行《淫褻及不雅物品管制條例》制定於1987年，那時候連互聯網都未普及，又如何管得住今日的AI世界？