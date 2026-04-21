厲河，燃燒生命的傳奇

三月底，好朋友厲河因病去世，終年只有六十七歲！上天太殘忍，這麼一個才華橫溢，對朋友有情有義的人，為什麼要無情地帶走他？ 以筆名厲河行走江湖多年的呂學章，和好友鄧永雄在一九九四年創立正文社，成功出版許多旅遊書、日本漫畫、《Co-Co》、《兒童的科學》、《大偵探福爾摩斯》等，後者除了改編成電影外，更讓他成為今年票選的最受小學生歡迎的作家。他是極少數平衡夢想和現實，成功達致作家夢的文青。 他文質彬彬、謙虛和順，但你切勿被他低調沉穩的外表欺騙，他內心永遠燃燒一團熾熱的火，對電影和文學鍥而不捨地追求，成就了香港文化界一則輝煌傳奇。

厲河的「厲」字是母親的姓氏，可見他對母親刻苦耐勞的敬佩之情。他青年時期到日本留學入讀法政大學，念日本文學。在銀座通宵電影院中做清潔，但他不以為忤。在嘉禾電影工作了幾年後，又到紐約讀電影，可見他對電影和文學發燒的程度。 我十多年因做出版和他認識，曾一起出差到北京書展，談電影論文學，一樂也。2024年我和厲河電話閒談，他說從觀塘舊居，搬到靠近海濱的大埔新居，就是為了多散步運動，促進健康。他家距我家只是幾分鐘腳程，我高興極了，說隨時可以相約喝咖啡，以為來日方長。怎會估到，去年初夏，他驗出非常棘手的胰臟癌，連上班也停止了。

以堅毅精神和癌魔奮戰的他說，我要為妻子活下來呢！ 我在臉書看他，若無其事地在東京看電影、看畫展，年初，還把重甸甸的《國寶》原著日本小說看完畢。在看似靜好的歲月下，是和死神劍拔弩張的搏鬥。 在顛簸起伏的生死之戰中，厲河沒有一刻停止讀書和寫作，他在去年八九月，還寫了一集約萬字的兒童版西遊記。 為什麼這麼辛苦？厲河答：唔辛苦，這是生存目的。 在他風靡香港及內地中小學生的漫畫《大偵探福爾摩斯》中，他就是上帝，每個角色的命運都由他操控，但在冷酷的現實中，即使他以頑強鬥志對抗死神的步步進迫，定期到東京接受免疫細胞治療，去年十月初腫瘤縮小一半，可以在香港做納米刀手術切除，然後再去日本繼續治療，消除殘餘癌細胞。閃現的希望原來是假的。今年三月十二日，醫生說日本免疫治療已經失效！他須在港接受化療。此時，厲河被大量腹水頂住肺部，呼吸困難。三月二十日首天接受化療，迎來的不是生機，而是死亡！

厲河說，寫作是描寫生命、影響生命和燃燒生命。他忠於信念，直至生命終結。 我將永遠懷念你。