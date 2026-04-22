守護社區的「認得里老師」

隨着子女長大自立，70多歲的阿清全情投入發展不同興趣，積極參加「耆樂沙田友認知同行」計劃(註)舉辦的手機班、伸展課、咖啡班等，接觸新資訊，開拓新技能。近日更由參加者轉化成推動者，以核心義工的身份在沙田沙角邨推動街坊關注認知障礙症，提升社區居家安老的能力。「幫人的同時自己也有很大得着，令我變得更開朗，很有成功感！」
阿清身邊沒有認知障礙症患者，本來對這個病症一無所知，參與培訓成為「認得里老師」後，她增進了對腦退化症的知識及與患者的溝通技巧，更學以致用在街站向街坊推廣有關資訊，帶動更多人關注長者身心健康，甚至鼓勵有需要的老友記尋求專業協助。她同時也是「耆樂守護員」，不時上門探訪獨居長者或雙老街坊，噓寒問暖，關心他們的生活及身體狀況，「有些性格較內向的長者，在我鼓勵下，願意走出家門，參與中心活動，令我感到欣慰。」計劃社工Zico認為，像阿清般的長者義工能產生正面示範作用，「老友記會覺得大家年紀、背景相約，你做得到我也做得到，推動更多街坊參加活動，甚至加入義工行列。」
計劃又與賽馬會耆智園緊密聯繫，鼓勵長者透過耆智園推介、香港中文大學醫學院研發的手機應用程式進行簡單的認知障礙症初步測試，如有懷疑個案，計劃會轉介至耆智園作進一步檢查。另外，計劃還運用一套由專人研發的獨特卡牌，以有趣互動方式與認知障礙症患者一同回顧人生，重溫自己的強項，找回生命價值，重建自信。
計劃團隊圓洲角居民協會主席姚先生表示，沙角邨及鄰近的博康邨及乙明邨均落成入伙逾四十年，邁進「高齡」社區。他期望未來能夠透過重塑屋邨情懷，維繫鄰里互助互信的關係，並為認知障礙症患者送溫暖，「屋邨還有一些老店，我們希望日後可以與老友記一同在這些餐室邊吃邊話當年；社區曾孕育了不少賢達及公眾人物，期望未來有機會邀請他們重返昔日成長地，與街坊互動，共築更富人情味的社區。」
(註：「耆樂沙田友認知同行」由社區投資共享基金資助、圓洲角居民協會推行)