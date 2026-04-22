守護社區的「認得里老師」

隨着子女長大自立，70多歲的阿清全情投入發展不同興趣，積極參加「耆樂沙田友認知同行」計劃(註)舉辦的手機班、伸展課、咖啡班等，接觸新資訊，開拓新技能。近日更由參加者轉化成推動者，以核心義工的身份在沙田沙角邨推動街坊關注認知障礙症，提升社區居家安老的能力。「幫人的同時自己也有很大得着，令我變得更開朗，很有成功感！」

阿清身邊沒有認知障礙症患者，本來對這個病症一無所知，參與培訓成為「認得里老師」後，她增進了對腦退化症的知識及與患者的溝通技巧，更學以致用在街站向街坊推廣有關資訊，帶動更多人關注長者身心健康，甚至鼓勵有需要的老友記尋求專業協助。她同時也是「耆樂守護員」，不時上門探訪獨居長者或雙老街坊，噓寒問暖，關心他們的生活及身體狀況，「有些性格較內向的長者，在我鼓勵下，願意走出家門，參與中心活動，令我感到欣慰。」計劃社工Zico認為，像阿清般的長者義工能產生正面示範作用，「老友記會覺得大家年紀、背景相約，你做得到我也做得到，推動更多街坊參加活動，甚至加入義工行列。」