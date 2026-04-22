本港積極引進新興產業，這個星期又交出一張成績單。重點企業引進辦公室周初與22間來港企業舉行簽署儀式，包括健康科技、低空經濟、人工智能等不同領域；當中有一半公司是來自中國以外的先進企業，再度顯示香港融合中西的國際定位。

簽署儀式在政府總部舉行，活動由財政司長陳茂波、科技局長孫東、引進辦主任任景信和多名政府重要官員出席。簽署前先有配合激光的短片，然後企業逐一出席，充分反映特區政府的重視。今次簽署設立新業務的國際公司包括輝瑞等萬億級跨國藥企，引進辦副主任蔣學禮滿有信心，相信藥企落戶陸續有來。