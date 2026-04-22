本港積極引進新興產業，這個星期又交出一張成績單。重點企業引進辦公室周初與22間來港企業舉行簽署儀式，包括健康科技、低空經濟、人工智能等不同領域；當中有一半公司是來自中國以外的先進企業，再度顯示香港融合中西的國際定位。
簽署儀式在政府總部舉行，活動由財政司長陳茂波、科技局長孫東、引進辦主任任景信和多名政府重要官員出席。簽署前先有配合激光的短片，然後企業逐一出席，充分反映特區政府的重視。今次簽署設立新業務的國際公司包括輝瑞等萬億級跨國藥企，引進辦副主任蔣學禮滿有信心，相信藥企落戶陸續有來。
藥企紛紛匯聚，背後有中港政策的支持。中國人口眾多，既是大市場、又有數據的豐富資源，香港這兩年為藥企上市開了方便之門，融資途徑拓闊增強了研發能力。在有利的先天條件下，外國大廠樂於參與藥企研發，透過這個合作方式研發新藥，取得專利，效益比傳統自行研發更高，加上中國在人工智能的高速發展，令藥企研發在香港開始出現獨特的優勢。藥企在香港上市，投資、研究，成為高增值的新產業鏈，所以蔣博士會作出如此前瞻性的預測。
特區將為未來5年規劃展開諮詢，特首李家超在不同場合說過，香港未來發展，南金融、北創科的格局正逐步形成，北部都會區會成為帶動增長的新引擎。香港經歷幾年的波折，隨著過去幾年社會環境漸趨穩定，已見重新發展，再創高峰的勢頭。特區政府拓展的藍圖已見輪廓，只要再添幾筆彩繪，讓公眾對未來無限風光看得更清楚，信心加強，前進的步伐就會更快更有力。