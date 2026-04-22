劉備失荊州，人們大多歸因於關羽大意及外交失當。但劉備缺乏明確的戰略計劃，以及在荊州和益州之間的互動上欠缺應對方案，其實早已有跡可尋，丟失荊州只是時間問題。
只看《三國演義》的人，可能不知道，其實在關羽失荊州之前，荊州早已失了一次或一半。
214年，劉備攻佔益州，孫權聞訊後即派遣諸葛瑾在次年入蜀，要求歸還暫借荊州的領土。經劉備推託後，孫權派諸葛瑾前往索取荊州三郡(長沙、桂陽和零陵)，但遭到留守荊州的關羽驅逐。於是孫權決定採取軍事行動，派廬江太守呂蒙率軍佔領三郡，同時命令魯肅駐益陽，自己則進駐陸口指揮。三郡官員聞風而降，吳軍基本上沒有經過戰鬥，便獲取了三郡，劉備得知孫權動向後，親率五萬大軍從益州趕回公安，並派關羽領兵爭奪三郡。但後來得悉曹操親率十萬大軍出征漢中，為盡快解決荊州問題並騰出兵力保衛益州，劉備同意與孫權重劃勢力範圍，以湘水為界，將江夏、長沙、桂陽三郡讓給東吳。所以劉備親率數萬軍隊從蜀地遠赴荊州，空費錢糧，結果還是喪失了大片土地和人口，同時令荊州邊境門戶洞開，無險可守。
從更大的格局來看，劉備佔領益州後，對下一步的軍事行動猶豫未定，結果北邊被曹操奪去了漢中，並南下侵略巴地，東邊則被孫吳佔據了荊州三郡，出兵救援也未能成功。可見劉備、法正、諸葛亮等人的戰略決策，一早便出了問題。
從與孫權爭奪荊州三郡的戰役中，其實早已看出關羽在荊州兵力不足，益州與荊州的兵力配置也呈失衡狀態，在此情況下命令關羽一支孤軍進軍襄陽樊城實在相當魯莽。即使後來關羽水淹七軍、威震華夏，但益州方面從來沒有支援關羽的計劃，就連最接近關羽，駐守上庸的劉封和孟達，與關羽也沒有任何互相支援的方案。簡直是「反常」，可見該問題根本沒有人關注。
孫權襲取荊州之戰，對三國的政治、軍事形勢的發展影響重大，自此吳、蜀兩國形勢轉為被動，再也不能撼動曹魏的根基。之後劉備為奪回荊州發動對孫吳的戰役，在夷陵之戰中大敗葬送了蜀軍精銳，更直接令蜀國淪為三國中最弱的一方。