劉備失荊州，人們大多歸因於關羽大意及外交失當。但劉備缺乏明確的戰略計劃，以及在荊州和益州之間的互動上欠缺應對方案，其實早已有跡可尋，丟失荊州只是時間問題。

只看《三國演義》的人，可能不知道，其實在關羽失荊州之前，荊州早已失了一次或一半。

214年，劉備攻佔益州，孫權聞訊後即派遣諸葛瑾在次年入蜀，要求歸還暫借荊州的領土。經劉備推託後，孫權派諸葛瑾前往索取荊州三郡(長沙、桂陽和零陵)，但遭到留守荊州的關羽驅逐。於是孫權決定採取軍事行動，派廬江太守呂蒙率軍佔領三郡，同時命令魯肅駐益陽，自己則進駐陸口指揮。三郡官員聞風而降，吳軍基本上沒有經過戰鬥，便獲取了三郡，劉備得知孫權動向後，親率五萬大軍從益州趕回公安，並派關羽領兵爭奪三郡。但後來得悉曹操親率十萬大軍出征漢中，為盡快解決荊州問題並騰出兵力保衛益州，劉備同意與孫權重劃勢力範圍，以湘水為界，將江夏、長沙、桂陽三郡讓給東吳。所以劉備親率數萬軍隊從蜀地遠赴荊州，空費錢糧，結果還是喪失了大片土地和人口，同時令荊州邊境門戶洞開，無險可守。