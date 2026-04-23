圖書館 知識和文化之大門

筆者在2005年往巴黎公幹，在一個充滿和煦陽光的星期六上午，和太太前往末曾到過的花都名勝參觀。我們由位於第一區的酒店乘地下鐵(法文為Metro)，來到位於巴黎東南塞納河畔的密特朗國家圖書館。甫上地面，即看到由四座如打開書本的鋼化玻璃大廈構成現代化主體建築群。這四本打開的書似乎在與遠方來的讀者打招呼，因為對他們來說，進入這個全球最大的圖書館閱讀各類名著是先從閱讀這四本巨著開始，蠻有象徵意義。

我自少便和圖書館結緣，有很多課本上學不到的知識和文化，便是從圖書館得來，因此我要對圖書館說一聲感謝。我在2023年以境外人士身份參加由大多倫多中華文化中心主辦的「看圖徵文微小說大賽」，題目便是《圖書館之夢》，經過一番評選，獲得入圍。