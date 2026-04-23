圖書館 知識和文化之大門

筆者在2005年往巴黎公幹，在一個充滿和煦陽光的星期六上午，和太太前往末曾到過的花都名勝參觀。我們由位於第一區的酒店乘地下鐵(法文為Metro)，來到位於巴黎東南塞納河畔的密特朗國家圖書館。甫上地面，即看到由四座如打開書本的鋼化玻璃大廈構成現代化主體建築群。這四本打開的書似乎在與遠方來的讀者打招呼，因為對他們來說，進入這個全球最大的圖書館閱讀各類名著是先從閱讀這四本巨著開始，蠻有象徵意義。
我自少便和圖書館結緣，有很多課本上學不到的知識和文化，便是從圖書館得來，因此我要對圖書館說一聲感謝。我在2023年以境外人士身份參加由大多倫多中華文化中心主辦的「看圖徵文微小說大賽」，題目便是《圖書館之夢》，經過一番評選，獲得入圍。
我經常到位於摩頓台的香港中央圖書館瀏覽書刋，發覺香港的公立圖書館不僅是知識的傳遞場所，還是各項文化活動的中心。有悠久歷史由來自廣州的清末翰林賴際熙太史等名士創立的「學海書樓」，在此定期舉辦的「人生學問」講座，每月一講；邀請著名學者以深入淺出的方式，闡述中國文學典藉的文化意蘊，加深市民對中國文化的認識。圖書館舉辦一連串文化活動，包括文學月會、詩詞寫作講座、與作家會面、新手寫作坊等。我曾參加其中一部分，跟文藝工作者梅子老師及蒲葦老師學習散文寫作之道，獲益匪淺。此外，還有工作坊，供市民學習各種中國傳統手工藝，如「墨𩐳流芳：唐詩扇畫製作」、「隋唐瓷𩐳：青花瓷紙碟製作」等，使我們的珍貴民間文化遺產得以傳承下來，不致湮沒。
香港圖書館的大門常開，期待多一些市民來此吸取知識和文化養分，提升生活質素。