七人欖球賽不經不覺在香港人已經走過半世紀，由銅鑼灣加路連山大球場轉換至今日的啟德運動場，陪伴著幾代香港人成長。七欖更成為年度國際盛事，吸引不少世界級球隊來港作賽及外國觀眾入埸觀看(尤以今年更甚)，大家一同享受場內外比賽所帶來的氣氛及歡愉，觀眾的鬼馬打扮，別開生面的人物造型，充滿整個南看台，所以話「睇七欖，要先睇南看台。」

開幕當日雖然天公並不造美，傍晚時更加有黃色暴雨警告，猶幸大家仍然熱情未減。適逢今年是七欖50周年，大會以五條大金龍作為開幕儀式，更以龍身打圈成50的字樣，非常好意頭，既將中國騰龍盛世聯成上國際運動盛事，令香港這個「亞洲盛事之都」結合體育，創科與文化更具吸引力，間接說好香港故事，散發出香港的獨特魅力。不得不提今年加插的機械人跳舞表演，婀娜多姿跟真人無異，令整個開幕典禮生色不少。