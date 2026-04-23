七人欖球賽不經不覺在香港人已經走過半世紀，由銅鑼灣加路連山大球場轉換至今日的啟德運動場，陪伴著幾代香港人成長。七欖更成為年度國際盛事，吸引不少世界級球隊來港作賽及外國觀眾入埸觀看(尤以今年更甚)，大家一同享受場內外比賽所帶來的氣氛及歡愉，觀眾的鬼馬打扮，別開生面的人物造型，充滿整個南看台，所以話「睇七欖，要先睇南看台。」
開幕當日雖然天公並不造美，傍晚時更加有黃色暴雨警告，猶幸大家仍然熱情未減。適逢今年是七欖50周年，大會以五條大金龍作為開幕儀式，更以龍身打圈成50的字樣，非常好意頭，既將中國騰龍盛世聯成上國際運動盛事，令香港這個「亞洲盛事之都」結合體育，創科與文化更具吸引力，間接說好香港故事，散發出香港的獨特魅力。不得不提今年加插的機械人跳舞表演，婀娜多姿跟真人無異，令整個開幕典禮生色不少。
不過就開場前有一段小插曲，筆者聯同友人傍晚急趕至啟德體育園出席開幕典禮，晴天霹靂、風雲變色、滂沱大雨下雖然手持雨傘，渾身仍被雨水打濕，同行友人皆狼狽不堪。在入場安檢時，保安員告知持有長雨傘不能帶入會場(縮骨遮是可以)，必須放置在外面的臨時膠桶內，離場時再取回。大家好生奇怪，滂沱大雨下，竟然有如此安排，未免不近人情；況且由會場乘自動電梯，然後必須要走一段大概兩分鐘的路才能進入主場館，而這段路是沒有任何遮風擋雨的設備，換言之必定全身濕透，加上主場館內的冷氣溫度低，隨時因為觀看一場球賽而生病。身旁部分友人非常不滿並即場離去，真是乘興而來敗興易返。一直以來，啟德體育園對於保安的角度都有另一套見解。