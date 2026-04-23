渣馬ESG報告指經濟效益達3.38億元

馬拉松經濟近年成為熱門話題，不過香港主辦了多年的渣馬盛事卻一直沒有相關數據。昨日渣打香港馬拉松大會發布環境、社會及管治(ESG)報告，終於可看到端倪。田總今年委託理大研究及創新事務處作渣馬2026賽後問卷調查，以了解跑手體驗及評估賽事在環境、社會和管治方面的成效，收到逾1萬名參與跑手的問卷，本地及非本地跑手分佔75%及25%。調查結果顯示，逾85%的受訪跑手對渣打香港馬拉松2026的整體賽事體驗感到滿意。

理大以受訪跑手(包括本地及非本地跑手)因賽事在零售、餐飲、酒店、文娛活動及本地交通等範疇的個人本地消費數據為基礎，先計算各項人均消費水平，再按既定經濟推算方程式，估算本地跑手所帶來的直接經濟影響，以及非本地跑手的直接及間接經濟影響，從而綜合推算賽事所產生的總經濟效益。以受訪者提供的數據為基礎，推算渣打香港馬拉松的總經濟效益達3.38億港元，其中直接經濟效益為2.13億元，間接經濟效益為1.25億元。至於非本地跑手及同行人士消費分類，購物佔9,880萬元、餐飲7,430萬元、交通1,590萬元、娛樂消閒1,170萬元、住宿7,750萬元。本地跑手方面，直接花費高達6,073萬元，當中有5,165萬元花在跑步裝備上，908萬元用於購買營養補充品。

此外，今屆「馬拉松慈善計劃」繼續為50間本地社福機構提供籌款平台，在慈善名額維持不變的情況下，籌得的善款突破至近1,500萬港元，較上屆增加約36%。