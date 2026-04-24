商業新聞獎的力量與傳承

香港恒生大學(恒大)傳播學院舉辦的「商業新聞獎」今年踏入十周年，這不僅是一個里程碑，更是香港新聞界的重要時刻。十年來，参賽作品無數，今年超過600份參賽作品，頒發34個獎項，表揚來自15間來自報刊、電台、電視及數碼媒體等機構的卓越表現。 在香港，要辦一個高端且有質素的商業新聞獎並不容易。商業新聞往往被視為冷門，然而它卻是影響經濟、政策、企業決策的重要資訊來源。恒大傳播學院肩負起這份使命，成為首個由大專院校設立的商業新聞專業獎項，透過制度化的評選，超過60位不同專業界別的評審團，讓商業新聞從業員獲得應有的關注與肯定。這不僅提升了新聞專業的地位，也為年輕記者提供了清晰的成長方向。

商業新聞獎設有九大獎項，包括最佳商業新聞報道獎、最佳商業新聞系列報道獎、最佳房地產新聞報道獎、最佳「環境、社會和企業管治」(ESG)新聞報道獎、最佳經濟及金融政策新聞報道獎、最佳大灣區商業新聞報道獎、年度新晉商業新聞記者獎、年度商業新聞記者獎。 這些獎項的設立，反映了商業新聞的多元面向，也突顯了新聞專業在新時代的挑戰與責任。從房地產到大灣區、從政策到ESG，每一個範疇都與香港的經濟命脈緊密相連。十年來，商業新聞獎不僅是比賽，更是一個平台，讓新聞機構互相交流，讓新晉記者展示才華。它的存在提醒商業新聞並非只屬於金融專業人士，而是影響社會大眾的重要資訊。透過獎項的肯定，新聞工作者能夠更有動力去追求深度、準確與專業。

在全球經濟瞬息萬變的時代，香港作為國際金融中心，對高質素商業新聞的需求只會愈來愈大。恒大傳播學院的商業新聞獎，正好填補了這個空缺，成為業界的標竿。未來，它不僅能繼續鼓勵新聞人追求卓越，更能推動香港在國際舞台上展現新聞專業的力量。 十年是一個起點，也是新的篇章。香港恒生大學傳播學院商業新聞獎的成功，證明香港需要並值得擁有一個高端、有質素的商業新聞獎項。它不僅表揚新聞人的努力，更啟發了整個社會去重視商業新聞的價值。當新聞人肩負使命，社會才能獲得更清晰的經濟視野。