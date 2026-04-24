全球資金流向正促使香港重新評估其戰略角色。財經事務及庫務局長許正宇在投資基金公會活動上表示，「新資本投資者入境計劃」至今已收到逾3,300份申請，預計涉及投資額約990億港元。另去年香港資產管理規模升至35萬億元，按年增長13%，相當於本地生產總值11倍；另證監會認可基金的淨流入按年增加近1.2倍，反映全球對香港的信心強勁。

財庫局與投資推廣署早前委託德勤進行的《香港家族辦公室市場研究》指出，截至去年底，香港已有超過3,300間單一家族辦公室，兩年內增幅超過25%。為進一步吸引家族辦公室及基金落戶，新一份財政預算案提出優化稅制，並目標在三年內協助300間家族辦公室來港，以擴大香港作為資產管理中心的規模。