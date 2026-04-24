全球資金流向正促使香港重新評估其戰略角色。財經事務及庫務局長許正宇在投資基金公會活動上表示，「新資本投資者入境計劃」至今已收到逾3,300份申請，預計涉及投資額約990億港元。另去年香港資產管理規模升至35萬億元，按年增長13%，相當於本地生產總值11倍；另證監會認可基金的淨流入按年增加近1.2倍，反映全球對香港的信心強勁。
財庫局與投資推廣署早前委託德勤進行的《香港家族辦公室市場研究》指出，截至去年底，香港已有超過3,300間單一家族辦公室，兩年內增幅超過25%。為進一步吸引家族辦公室及基金落戶，新一份財政預算案提出優化稅制，並目標在三年內協助300間家族辦公室來港，以擴大香港作為資產管理中心的規模。
乘着行業東風，中信銀行(國際)個人及商務銀行2025年業績創下新高，全年經營收入(包括淨利息收入和非利息收入)按年增長26%，稅前盈利更飆升47%。多項核心業務均錄得顯著增長，其中投資業務收入按年升45%，保險業務收入升38%。銀行總存款餘額及活期與儲蓄存款均破歷史紀錄，後者按年飆升23.7%，大幅跑贏大市。
為配合業務發展，信銀國際自2023年至2025年底，已將私人銀行人員及專業投資顧問分別增加約38%及50%，並於去年將私行中心擴充並遷至中信大廈全層，以提升客戶體驗。個人及商務銀行業務總監袁妙齡(Wendy)向來重視高淨值客戶的多元化需求，期望透過「香港+新加坡」雙中心策略及「1+N」專屬服務，涵蓋投資、稅務、置業、家族信託等，全力服務高淨值客戶。
目前港交所有超過500間公司等候上市，「安全港」優勢愈趨明顯。為把握IPO熱潮，信銀國際提供一條龍「人-家-企-社」綜合金融服務，滿足企業家及高管在上市前後及「出海」過程中的財富管理需要。