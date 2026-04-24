在香港，許多人的上臂都留有一道淺淺的圓形凹痕。對年長一輩而言，那是牛痘疫苗留下的印記，見證人類戰勝天花的歷史；年輕一代那道疤痕，則多是出生接種的卡介苗，守護肺部免於結核病侵襲。兩道印痕之間，象徵著無數次科學與公共衛生的接力。

每年4月最後一周是「世界免疫周」，今年主題「疫苗對每一代人都有效」，正是這場接力的最佳註腳。過去50年，疫苗挽救了1.54 億人的生命，每年避免200至300萬名兒童死亡。一支疫苗成本常不足1美元，便為人體築起一道無形屏障。