在香港，許多人的上臂都留有一道淺淺的圓形凹痕。對年長一輩而言，那是牛痘疫苗留下的印記，見證人類戰勝天花的歷史；年輕一代那道疤痕，則多是出生接種的卡介苗，守護肺部免於結核病侵襲。兩道印痕之間，象徵著無數次科學與公共衛生的接力。
每年4月最後一周是「世界免疫周」，今年主題「疫苗對每一代人都有效」，正是這場接力的最佳註腳。過去50年，疫苗挽救了1.54 億人的生命，每年避免200至300萬名兒童死亡。一支疫苗成本常不足1美元，便為人體築起一道無形屏障。
今天我們能安心交談、自由旅行，正因這道屏障代代守護。但要讓這道屏障持續完整，仍仰賴醫療體系正常運作、疫苗穩定供應，以及社會對疫苗的信任。當這些條件出現裂痕，屏障便難以維持。今年孟加拉爆發近年最嚴重的麻疹疫情，逾9,800宗疑似病例中，八成以上為未滿5歲幼童。而在衝突地區，情況更尤嚴峻，戰火摧毀診所、阻斷冷鏈與運輸，常規疫苗接種服務難以延續。在加沙，兒童常規疫苗覆蓋率已驟降至不足七成，本已被抑制的小兒麻痺症等疾病再次構成威脅。
作為全球最大疫苗採購方之一，聯合國兒童基金會(UNICEF)致力保護世界每一個角落的孩子。即使面對上述困難，我們仍堅持己任。在蘇丹，接種行動並未因衝突而停下——工作人員背起裝著疫苗的冷藏箱，挨家挨戶，將小兒麻痺口服疫苗送進孩子口中。這場行動動員了超過1,000支接種小組，覆蓋超過74萬名5歲以下兒童。在孟加拉，我們亦正支持政府在18個高發地區啟動緊急防控，推動維生素A補充、強化醫療設施、動員社區，全力遏止疫情蔓延。
這是一場關乎生命的長跑，每一劑疫苗的注入，都是對未來的接力。UNICEF腳步從未停歇，願這份跨越世代的守護能跨越一切障礙，照亮每一位新生兒通往健康的坦途。