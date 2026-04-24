馬灣1868

1861年，英法聯軍佔領北京，並在舉世聞名的皇家園林圓明園進行了瘋狂的洗劫和縱火焚燒。虛弱的清廷嗣後與英法分別簽訂了《北京條約》，正式將界限街以南的九龍半島割讓給英國。 英國人佔據了的香港島和九龍半島，成為向中國內地大規模走私鴉片的基地，令清政府損失慘重。因此兩廣總督瑞麟下令於1868年7月在九龍邊界東西兩面及澳門共設立了六個厘卡，專責徵收鴉片「厘金」和查緝走私。其中一個厘卡應該在舊稱汲水門的馬灣。這是「馬灣1868」名字的由來。

「馬灣1868」是馬灣公園第二期項目。主要內容是活化舊村，保育歷史建築，並引入文創、藝術元素，將這片土地的古老故事，以全新方式講給今天的大眾聽。沿海面向汲水門大橋的舊村屋外牆，被塗上豔麗活潑的色彩和壁畫，散發一種融合中國南方漁村和地中海風情的獨特韻味。舊有的碼頭成為了遊人最多的打卡點，在馬灣鄉事委員會旁是島上最著名的古跡：「九龍關」和「九龍關借地七英尺」石碑。 1868年只是故事的開端，到1871年為更有效地管理貿易，粵海關監督在馬灣、長洲、佛頭洲和九龍城四地設立了正式關卡，合稱「四常關」。1887年清政府在以上四個常關的基礎上正式設立「九龍關」；但遲至1897年才建成汲水門稅廠。

其實一年後的1898，《展拓香港界址專條》簽訂後，新界和香港水域內的離島都成為了港英政府強佔之地，海關被迫撤銷。九龍關這四個稅廠才短短的存在了十餘年，就湮滅在歷史的長河中。 九龍海關後來遷至現今香港與深圳的邊境，其名字一直沿用至1997年香港回歸，然後就正式更名為深圳海關。