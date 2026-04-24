本欄有文前述，4月20日起火星在白羊座會土星，俄烏又會有大戰。其實自2022年俄入侵烏之後，天星上一路顯示，每次有關連之星辰相會相沖，烏克蘭東部某大城市便會陷落。只是大部分讀者都不懂看占星，不能領略星辰與地區分野之關係，不知古人所云：「在天成象，在地成形」之奧妙，這也是今天科學未能見其堂奧之缺陷。今天因為美以伊戰爭，香港新聞系統受西方媒體之影響，大家都去關心霍爾木茲海峽封鎖的情況，俄烏戰爭之情況大家都淡下來。

俄烏戰爭上，俄軍由春天開始，烏克蘭冬雪溶解的泥濘土地到今日開始乾硬，軍隊軍車可以開始行走，俄軍也發起所謂春季攻勢。在上年被俄軍攻陷的重鎮「紅軍城」旁邊的姊妹城「康斯坦丁尼夫卡」一路也被包圍。到了近日，消息傳來，俄軍已開始進入城區內；此外，俄軍派一批突擊隊佔領了城之西南，切斷了烏軍後方之補給增兵之道路。相信不久該個差不多變成廢墟的城便會落陷於俄軍之手，正應兆了4月20日火星會土星之兆。

火土會之白羊座星空位置180度正對是「天秤座」，此位置正是2011年日本大海嘯的位置差幾度，也是日本之「分野」。當年就是在此，土星在天秤座與在白羊座之木星相沖，所以才有311大地震及海嘯。今次火土相會在白羊座，日本也在東北、本州與鹿兒島之間出現一次7.5級的海底大地震，也有幾米的海嘯，但程度上不及當年，而其位置正是311的位置較北，這就是天星「分野」的例證。