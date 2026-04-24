周三開完新聞教育基金會議後，趕入沙田恒生商學院出席商業新聞獎頒獎禮。各類型新聞獎中，商業是熱門類別之一，不過主辦的多是跨國機構。恒生商學院辦新聞課程，集中商業經濟採訪課程，新聞獎照學系特色設立，順理成章，經多年舉辦成為行業重視的活動，今年就邀請了商務及經濟發展局長邱應樺擔任主禮嘉賓。

今年TVB在電視影像組別贏得多個金、銀獎項，這些得獎節目不少都有在翡翠台播出。翡翠台時段都以入屋節目為主，財經題材要考慮觀眾口味和接受程度，同時要在專業間取得平衡，有不同的難度。幸好香港是富裕社會，縱使是普羅階層都會有積蓄以及投資習慣，加上金融中心地位，觀眾對財經資訊的接受能力和興趣不低。如果節目在新聞台播出。受眾教育程度普遍偏高。有了這個基礎，今年TVB特別打造了一個新的財經資訊品牌「才駿軒」(Elite Class)，針對社會對財富管理、健康和優質生活的需求安排訂制內容。新品牌推出以來受到市場關注，證明香港富含財富管理中心的沃土。