肥佬黎壹電視不敵台灣地頭蟲

我收到台灣地方豪強太保們，要我傳達資訊給肥佬黎，不要搞電視台，留返碗地瓜粥給他們兄弟姊妹吃啊。我即時找壹傳媒行政總裁堅哥喇，葉總裁聽後，得得得，沉思後話：「講就得，但是肥佬好難聽入耳喎！」小強就想，我們港台壹傳媒所有有關工作人員，都知道大中小事務都跟肥佬，我們搭嘴半句都是死罪㗎。再者，肥佬成功無限次後，已經升上神壇，又怎會聽下人勸放棄做電視呢！

在肥佬黎心中，美國佬在九十年代蘇聯執笠時，日裔學者登上神台高喊宇宙全地球只有一個美國霸權，沒國沒人敢爭鋒，美國當時簡直可以頂住宇宙、踏住地球，盡歸無敵美利堅所有，所以肥佬黎以為自己憑著美國，可以遇佛弒佛、遇鬼殺鬼、遇神殺神，點會理台灣地頭蟲！不過今次肥佬遇上的是吃緊八方飯的地方大佬太保們，他們因為窮，當美國佬只是條臭四。各地方豪強持有落地電視接收線路權者，沒有一人或一間地方電視台，向壹電視賣出權益。