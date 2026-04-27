點解仲要提我影過性感相？

近月朋友們對我如何邀約嘉賓到YouTube頻道《女人方言》甚有興趣。我只能說，做記者13年，邀約被訪者接受人物專訪時，給予問題大綱是絕對正常操作，也是尊重對方的體現。對方答與不答，絕對有自由，我管不了。 問題大綱又如何草擬？我的習慣是先不看任何資料，把我對被訪者直觀感興趣的問題寫下來，把自己定位為普羅觀眾，我有興趣的，大眾或多或少感興趣。有了這個直觀框架，我再上網做功課，看看在現有的資料中；能否找出一些被忽略的點子，最重要是觀眾看罷，能否提升身心靈，那是我們成立《女人方言》的初衷。

然而問題來了，訪問、被訪一拍即合固然理想，但有時大家對訪問方向有異議，甚至來到現場開機前才表示異議，我便要花一番唇舌尋求共識，這個狀況偶有發生。其中一位被訪者，當年初入行時拍過一些性感照，後來戲路改變，成為非常成功的演員，我想以此作切入點，因為可標誌性地反映其職涯轉變，也是令人提起興趣的話題。問題事先給予對方過目，但我意想不到，被訪者來到現場，才表現極大的反應。 被訪者的理據也不無道理：「點解仲要提我影過嗰啲相？嗰個階段唔係我人生嘅全部，之後我冇再影過，點解你哋仲經常提住？」

我連忙解釋想法，但我不堅持，因為那的確不是訪問重點，只是切入點。結果訪問繼續，對方還給予很感人的心靈雞湯。對談完結，我作反思，其實這個也是我經常的反思：「作為主持，究竟我要給觀眾應知的資訊，還是喜歡的資訊？」兩者有分別，前者是傳播媒介主導，後者為市場主導。兩者兼備當然最好，但以上述經歷為例，我知「性感」二字是流量密碼，我知很多人「喜歡」看亮眼的照片。但清醒一點，那是大眾「應知」嗎？看罷有何益處？不見得。

有時處於傳播媒介的洪流中，我也偶然思想上迷失方向。但當迷失時，我會不斷提醒自己質素先行，最重要還是抓緊初衷，才不致被沖散。