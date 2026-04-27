漢風五一悠藝日 三天多元活動 有限時印章

近年流行探討漢風，正在舉辦「漢風泱泱：雄渾與交融的盛世」展覽的香港文物探知館，在5月1至3日一連三天會推出「漢風五一悠藝日」活動。由發展局古物古蹟辦事處精心策劃，三天各有不同精選活動與遊戲，包括曲奇工作坊、夯土工作坊、面部彩繪、泱泱影樓、隸書研習班、恐龍泥膠工作坊、館長導賞團、投壺遊戲、漢風大挑戰、漢風襟章製作和展品添彩衣等。其中的漢風襟章手作坊，參加者可挑選喜歡的漢風文物圖案，親手製作專屬的襟章；漢風展品添彩衣則可為喜愛的漢風泱泱展品添上色彩，發揮無盡創意，完成獨一無二的作品！而夯土工作坊則必須預先網上報名，並獲電郵確認中簽，參加者可透過工作坊了解夯土技術及製作過程。此外，恐龍泥膠工作坊則是一邊製作迷你泥膠恐龍模型，一邊學習古生物知識。只要完成指定活動，便可獲得限量禮物，紀念品數量有限，送完即止。