正視濫用跨國平台之害

近日廣告業界熱議話題之一，是出現一浪藉威嚇誤導達致銷售的廣告。這類型廣告偽裝成系統安全警告，恐嚇用戶手機中病毒並要求點擊，手法極有問題，由於相關廣告經過中央投放平台落到網站或手機程式上，不少媒體都受到影響。要阻截這些不良廣告，媒體往往需要自行監控，對受眾構成影響，值得大眾留心關注。 類似不良廣告，只是網絡有害資訊一例，其他嚴重例子俯拾即是。以最近特區政府煞停籃球博彩為例，解釋是跨國進行的「預測市場」成為賭外圍的隱患，擔心實施新博彩活動會觸發難以估量的衝擊。

聲稱任何事物都可對賭的「預測市場」在美國冒起，成為跨國收割外圍的工具。在最近美國突襲伊朗的戰事中，竟然有參加的軍人事前下注謀利，結果被美國當局逮捕。美國總統特朗普在評論事件時雖然指他對這種賭風不以為然，但可以估計美國仍會對「預測市場」聯之任之。從美國人的角度，當預測市場產生對本國利益有損的事情時，可以透過執法手段制裁管制，當無損本國利益時就繼續任由魚肉他國人民，離岸收割，豈不快哉。 跨國平台借國際執法的漏洞謀取不義之利，一個令人痛恨的例子是欺詐資訊。騙子利用跨國平台滲透層出不窮的誘騙資訊，平台坐分廣告收入，令無數受害人損失鉅額金錢。在科技發達，人工智能進步的今日，平台要管控這些廣告，絕對是非不能也、實不為也。結果是讓其他國家的普羅大眾成為受害者，犯罪集團只要沒有嚴重影響總部所在國家的人，在其政府懶理下可以不斷壯大。

跨國平台以龐大資金，先進科技作垂直經營，成為個別國家或地區難以抗衡的巨企，其不負責任的影響持續擴散。部分國家忍無可忍，開始明白自身利益需要自己維護，終於出手管控，結果換來是他們的妥協合作。香港作為國際都會，當然不希望國際性媒體缺席，關鍵在於做好公眾利益和企業利益之間的平衡，當做好足夠準備之時，應該就是加強規管之日。