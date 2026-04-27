魔幻改編西西原著《哨鹿》 揭開一場清皇室刺殺迷局

浪人劇場與著名已故作家西西淵源深，不至一次演繹西西的作品。而已故的西西也跟劇場投緣，欣賞劇團對她作品添加的演繹及進一步詮釋，把故事賦予更大的能量，就似今趟，源於一幅木蘭圖，而引發西西於上世紀八十年代撰寫了經典小說《哨鹿》，經歷四十年寒暑，適逢浪人劇場創團二十周年，藝術總監譚孔文決定以劇場最善長演繹的魔幻模式，再次把哨鹿搬上舞台。一場由乾隆帶著畫家去野外獵殺的故事開始，以雙軌模式，展現了滿人、漢人與鄂倫春人的瓜葛。側寫十八世紀清代的日常生活、政治與文化生態。

乾隆皇帝是小說主線人物之一，故事從其主觀視角出發。藝術總監譚孔文八年前拜訪西西老師的時候，適逢正在閱讀西西的名著《哨鹿》。她憶述創作這個故事，是來自一幅木蘭圖，哨鹿即滿語「木蘭」，指獵人用木哨模仿鹿聲以引誘並獵殺鹿的狩獵方式。這幅圖是出自連任三位清朝皇帝的御用西洋畫家郎世寧所畫，內容是他把乾隆外出狩獵的情況描繪下來，這正正是乾隆的日常。而當時西西有感而發，由木蘭圖開始，延伸四卷，除了以雙軌方式發展另一條漢人與鄂倫春人要刺殺乾隆的主線，還藉此鉅細無遺地把清代的全貌紀錄於故事之中。

譚孔文形容，在一般人眼中或在中國傳奇裡，鹿都有一種平和、吉祥及有靈性的一種動物。這種對鹿的感覺，更是中西文化都有相同的概念，他找尋過一些資料，早在有文字紀錄的原始時期，原始人對鹿甚至是有神的敬意，因此會在草原上給死去的鹿立碑拜祭。而直至清朝，皇族外出狩獵，哨得的鹿也會專誠打造成給皇上及貴族坐的椅子，都是神聖而珍貴的。

但浪人劇場今次的二十周年鉅獻，並不打算把西西的四卷木蘭圖攤開來。他們喜歡那雙軌並行的刺殺故事，而浪人劇場決定透過在舞台上呈現的氛圍，把鹿的神聖、與故事的錯綜複雜，以魔幻的方式展現出來。「我可以有少少劇透，西西寫這個故事時正值八十年代，她文筆中的清朝，與我年幼時看電視裡的清朝有非常共通與熟悉感，我在導這齣劇的時候，就像把自己童年時對古裝片殘餘的記憶再次勾勒出來。」那是個甚麼都只靠想像的時代，人們努力地去拼湊古代的世界出來，譚孔文喜歡這種模索，而他也在這種充滿天馬行空的紀元裡長大，因此如果說《哨鹿》是一齣正劇，他會加上註腳，因為內裡也有他黑色幽默與時代的荒誕。「知者能見，不知者則不見。」