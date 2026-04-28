巨星夢、創業夢……栽種美夢成真的花園

近年，深水埗漸漸發展為文青聚腳點，最新亮點是由民青局設立、大灣區共同家園青年公益基金（下稱「大灣區青年基金」）負責管理及營運的「連青・南昌」，剛於上周五舉行啟動禮，由局長麥美娟、大灣區青年基金主席黃永光等主禮，隨即展開一連三日（4月24、25、26日）的「青出於南」（SPARKFEST），活動內容多姿多采，包括由「連青人網絡」會員參與的創意巿集、多元化工作坊、歌星表演、舞蹈老師即場教舞、歌曲錄製等，成功吸引不少青年，三晚表演均告滿座，其中即場歌曲錄製及工作坊場場爆滿。

首晚表演由《全民造星III》冠軍Ben以招牌折骨舞擔綱演出，氣氛熾熱，周末和周日晚的表演則由新晉歌手表演，實現唱歌跳舞和觀眾歡呼的巨星夢。素人則在錄音間實現了即場錄歌的歌星夢、創意巿集則讓許多首次擺檔的年青人，一嚐憑創意做生意的滋味。如果什麼夢都不發，年青觀眾可以優悠地享受Buskers駐場、舞蹈老師教舞、品嚐美味飲品及小食，全部活動免費。

SPARKFEST一眾活動中，令我印象最深的，是創意巿集中首次擔任檔主的葉盈盈，她以印度五千年歷史的植物彩繪藝術Henna，融入自製富香港特色圖案如霓紅燈及茶餐廳等，即席客製「港式無痛紋身」，既傳統又新潮。年紀最小的檔主是17歲的中五生鄧欣藍，她在外婆啟蒙下以閒置毛冷鉤織可愛飾物，實踐「變廢為寶」，他們皆因「連青・南昌」此免費開放平台，一賞創業夢。