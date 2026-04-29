《正義女神》以少年犯為題材，劇中不少角色包括周嘉洛、蔣祖曼都十分搶鏡，一班飾演少年罪犯的演員更贏得觀眾讚賞。劇情和演技以外，商業上都有新嘗試，隨著劇情推展，角色入屋，客戶特別安排了多場與劇情結合的番外篇，今個星期結局篇，會有短劇版的番外篇在劇集間的整個廣告時段播出，營造一氣呵成的效果。

TVB今年播出劇集採取香港製作和外購內地的組合拳，港劇至今已取得亮麗成績，由《非常檢控官》、《新聞女王 2》到正在熱播的《正義女神》都叫好叫座。論製作成本，香港製作和內地有距離，但在題材和發揮，本地製作人有自己的持色，所以在內地有不少忠粉支持，影響力不止在大灣區，甚至遠超廣東省。

要籌備與劇集緊扣的番外篇，幕後班底投入的創意和心血不少，像其中一輯由女主角佘詩曼和周嘉洛合作，填補這位俊俏法官在劇中留白的地方，到了最後一集，兩位女角佘詩曼和陳煒鬥戲，番外篇會對角色去向有交代，為觀眾送上彩蛋。

TVB熱播劇集，每晚觀眾人數有百多萬，加上大灣區龐大的接收人口，他們在接近1個小時內全程投入，這種參與度是其他媒體遠遠無法達到的，提供的是最深度的融合。

市場推廣在今日已成為十分專業的商業科學，不同產品有不同的宣傳方式，一些商品講求性價比，消費者最著重好用、抵用，效果廣告直接有效，是這類企業最經常採用的。有些產品或服務最重要是質素和信任，講求對機構的認識，品牌價值極高，宣傳需要獲得客戶情感上的認同，這種無形的價值比有形的性價比更加珍貴。怎樣用不同的形式建立市場定位，既是科學也是藝術，需要用心才能取得效果，所以每次出色的市場推廣，都應該該得由衷的讚賞。