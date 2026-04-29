當去北海道仲平過去台灣

月初手痕看看復活節假期後的機票走勢如何，沒想到北海道札幌來回機票包行李只是2,500元。早機去晚機返，台灣價錢北海道享受，對於筆者這個不是特別要滑雪或賞櫻的人，實在沒有不去的道理。 筆者嘗試分析箇中理由：復活節假期完結，滑雪時節結束，賞櫻花期又未至，加上大陸遊客銳減，造就了這個大劈價窗口。不過抵埗後亦了解到因戰爭關係，歐洲與英國的旅客因機票成本大增而選擇不來亞洲，令缺口更形擴大。朋友問目前不是燃油附加費很高的嗎？我只能解釋即使燃油價格上調了不少，但航空公司和酒店沒有客人也必須割價賣位賣房。

一如所料，酒店同樣的平，四星級每晚只是400至450元，租一輛7人車每天只是250元左右，差點把我嚇壞。 北海道的海鮮當然是好得和便宜得沒有話說——一隻中型北海道毛蟹在水產超級市場只需5,000日圓，如果運氣好的話，鹽水海膽臨關舖時4,000日圓有兩盒。不過北海道較著名的和牛就只有白老牛，品質不錯，但與松阪牛、神戶牛、近江牛等比較就略嫌遜色，加上北海道的物流成本可能較高，要吃到從日本其他地方出產的牛肉便要多付點錢。想要價格相宜一點的，札幌的拉麵和湯咖喱也是不錯的選擇。

筆者一氣過走訪了札幌、小樽和函館，當中函館的五棱郭對於研究戰爭的筆者來說是非去不可，只是難為朋友開了4個小時車。不過筆者也發現函館的旅遊景點其實相當有限，其旅遊業很大程度要靠每天泊岸的郵輪的旅客來支撐，而當地的海鮮丼說穿了只是把海鮮鋪在飯上，不可與真正料理相提並論。 大灣區航空已預告今年9月至12月初機票將大致維持這個價錢，可見在非假期的價格壓力甚大，而且戰爭對於英、歐旅客的影響可能會持續比預期長的時間，香港人可以好好利用這個曇花一現的窗口。