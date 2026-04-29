香港五年規劃是社區的「幸福施工圖」

特區政府正籌備香港五年規劃諮詢文件，廣泛收集社會各界意見，為香港的未來發展訂立方向。作為區議員，我認為香港的五年規劃不應只著眼宏觀發展或偉大目標，更要貼地惠民，成為緊扣市民衣食住行、回應基層訴求的「幸福施工圖」。特區政府需把資源精準投放，改善民生痛點，讓政策規劃緊貼市民日常需要，才能有效改善市民生活質素，提升市民的獲得感、安全感與幸福感。

市民普遍期盼擁有優質宜居的社區環境，優化社區基礎設施刻不容緩。首先，必須全面升級康體配套，打造健康宜居社區。以沙田為例，區內多個體育館已有一定歷史，舊式設計欠缺冷氣系統，每逢夏季酷熱難耐，大大降低市民運動意欲，窒礙全民健身風氣。我建議於五年規劃內，將區內兩個體育館冷氣加裝工程列為優先項目，統籌資源，改良技術，解決電力負荷問題，有序完成設施翻新，讓居民一年四季都能享用舒適、安全的運動空間。