香港五年規劃是社區的「幸福施工圖」

特區政府正籌備香港五年規劃諮詢文件，廣泛收集社會各界意見，為香港的未來發展訂立方向。作為區議員，我認為香港的五年規劃不應只著眼宏觀發展或偉大目標，更要貼地惠民，成為緊扣市民衣食住行、回應基層訴求的「幸福施工圖」。特區政府需把資源精準投放，改善民生痛點，讓政策規劃緊貼市民日常需要，才能有效改善市民生活質素，提升市民的獲得感、安全感與幸福感。
市民普遍期盼擁有優質宜居的社區環境，優化社區基礎設施刻不容緩。首先，必須全面升級康體配套，打造健康宜居社區。以沙田為例，區內多個體育館已有一定歷史，舊式設計欠缺冷氣系統，每逢夏季酷熱難耐，大大降低市民運動意欲，窒礙全民健身風氣。我建議於五年規劃內，將區內兩個體育館冷氣加裝工程列為優先項目，統籌資源，改良技術，解決電力負荷問題，有序完成設施翻新，讓居民一年四季都能享用舒適、安全的運動空間。
第二，要有規劃完善無障礙建設，沙田鄉郊幅員廣闊，城鄉交錯，不少村落接駁位、社區出入口配套不足，長者、傷健人士出行面對不少障礙。我建議訂立清晰的地區無障礙量化指標，在五年內提升鄉郊無障礙通道覆蓋率，針對主要村落與公共設施之間，增設無障礙坡道及便捷連接位，讓長者行得安心、傷健人士出入暢通，關顧弱勢社群需要。
最後，持續推動社區小型優化工程。以五年為周期，整合地區資源開展社區環境改造，包括擴建行人路上蓋、改善街道照明、翻新休憩空間、優化配套等。一眾「小而實」的民生工程，既能直接改善居民出行體驗，亦能美化社區環境，便民出入。
香港五年規劃的核心，需要以民為本、扎根地區，聚焦民生短板，落實各項地區改善措施，才能讓全港市民，真切感受城市發展成果。
張柏源(Pak Cheung)
新民黨第七屆青年委員會主席、沙田區議員；中成藥批發企業負責人；熱愛地區工作，熱衷推廣中醫藥發展，期望更多港漂及青年加入我們。