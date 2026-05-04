肥佬驚嘆免費報紙廣告多

肥佬黎在台灣創業的壹傳媒早期，生活得非常開心㗎，因為他的傳媒出版做法，與香港一様以市場主導，所以與台灣服務政黨為主的傳媒比拼，地主傳媒就沒得比啦！壹傳媒當時廣受台灣人民喜愛，所以肥佬在台灣一落機，由入境處到過海關行出機場，人人注目，個個敬禮；但是這次壹電視上不到所有台灣百姓家，他開始沉默。
接住2005年，這是收費報紙銷量下行之分水嶺，肥佬堅信世上沒有免費餐，擁戴奧國學派及美國佛利民，身為資本主義自由市場競爭信徒，從不相信免費報紙會成功的他，眼白白看見蘋果日報崩盤，蘋果讀者好似青蛙王子，一隻一隻又一隻，接著成群不買蘋果日報，而排隊攞免費的am730等報紙。當我每天派近200萬份免費報紙，每張報紙平日半肉半料(廣告及內容各佔一半)，到星期五廣告爆紅佔近九成，新聞材料給廣告壓縮到沒有位放啊！我就在逢星期二飛往台北返工，帶住兩份重壓壓的星期五am730及頭條免費報紙，落機直往台北内湖的蘋果日報大樓，走入肥佬黎房，我一眼都唔望肥佬，擺出兩張免費報紙放枱面。
「老細你睇它的廣告，版版是肉，頁頁都收足價㗎！肉多過料呀，九成都係肉呀，得一成係料咋！」肥佬見我不望他，就自自然然金睛火眼，逐版揭看，一路看一路粗口，「好义多好X多廣告啊！」驚嘆叫出李露眉！我知道我成功喇，肥佬知衰，我可以開聲喇！香港免費報紙冇得做㗎，因為兩張免費報紙都坐咗兩張收費紙位置。但是我們要盡快在台灣出免費報紙，不要給其他出版機構捷足先登，我們出了雞頭霸好個位，其他出版機構就沒有位啦！我們吃晒頭啖湯，霸住個場，等其他出版機構無位座喇，就算其他傳媒跟出版，我們讀者習慣看爽報，就是第一囉！