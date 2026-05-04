我12年前轉為斜槓族後，不斷思考究竟「一心一意」或「一心多用」工作效率會較高。我選擇前者，因為多次實驗證明我專心可提速，同時間做不同事項會分心。但我最近遇到一位斜槓族中的「強手」，他是後者。而聽他解說理念後，竟能說服到我。
這位「強手」，正是我擔任司儀時經常遇上的主禮嘉賓——林正財醫生，他也是港台心理健康節目《日出前告白》的嘉賓。平日介紹林醫生，職銜「有大食大」，稱他為「行政會議成員」。但因為今次訪問，我特意上網搜尋他的本業，「不查猶自可，一查嚇暈咗」。本身是兒科醫生的他，同時身兼基督教靈實協會行政總裁、精神健康諮詢委員會主席、碳中和及可持續發展委員會主席、安老服務業行業培訓諮詢委員會、廉政公署事宜投訴委員會主席，及職業訓練局健康護理及保健業訓練委員會主席，還有擔任其他委員會成員。密到不能插針的日程中，林醫生笑說，踏單車也是他其中一項職務。
對著我們3個頭已暈的主持，林醫生笑說，他是一個構造「怪怪地」的人，能夠同一時間思考兩三件事，而獨門秘方是一個字——「Consistent」，意即他言行一致：公餘時踏單車，是為了做好精神健康；做運動打好底，是為了推廣基層醫療；他宣揚戒煙，自己不吸煙。
「我係『講嗰套做嗰套』嘅人，雖然表面上我好似同一時間做緊唔同嘅嘢，但我都係『林正財』，我唔係轉咗第二個人，處理不同瓣數時就唔會混淆。」
眼前的林正財醫生很輕鬆，完全想像不到他數星期前遇上從未公開透露的嚴重單車意外，導致他肋骨斷裂、肺部受傷、吐血，進入深切治療部，訪問當天仍未痊癒。但他出事時選擇低調，不想在社交平台嚇人，相信醫護並盡量正常生活。反而在他的康復過程中，我看到林醫生的一心一意。
訪問完畢，我領略到「一心一意」及「一心多用」不須互相排斥，反而可以相融，最重要知道自己做甚麼，方法是否正確，更重要是，別遺失了自己。