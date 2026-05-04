我12年前轉為斜槓族後，不斷思考究竟「一心一意」或「一心多用」工作效率會較高。我選擇前者，因為多次實驗證明我專心可提速，同時間做不同事項會分心。但我最近遇到一位斜槓族中的「強手」，他是後者。而聽他解說理念後，竟能說服到我。

這位「強手」，正是我擔任司儀時經常遇上的主禮嘉賓——林正財醫生，他也是港台心理健康節目《日出前告白》的嘉賓。平日介紹林醫生，職銜「有大食大」，稱他為「行政會議成員」。但因為今次訪問，我特意上網搜尋他的本業，「不查猶自可，一查嚇暈咗」。本身是兒科醫生的他，同時身兼基督教靈實協會行政總裁、精神健康諮詢委員會主席、碳中和及可持續發展委員會主席、安老服務業行業培訓諮詢委員會、廉政公署事宜投訴委員會主席，及職業訓練局健康護理及保健業訓練委員會主席，還有擔任其他委員會成員。密到不能插針的日程中，林醫生笑說，踏單車也是他其中一項職務。