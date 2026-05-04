TVB 點止電視咁簡單

5.1黃金周，今年香港顯得比往年熱鬧。北上港人不少，南下香港的內地陸客更多，人流互動相信仍在發展，未來兩地的生活肯定會日益緊密，為本地居民帶來多元化的生活方式。
假日留港消費，飲茶是最輕鬆減壓的方式。近日光顧食肆，發覺不少都生意相當不錯，結帳時經理很有心的說，今晚回家要追《正義女神》大結局；他是該劇忠粉，因為收工回家已是夜深，通常是看myTV SUPER的回播。
現時觀眾看電視劇，要比以前方便，在港可以用串流平台myTV SUPER，外遊可以預先買TVB Anywhere套餐。長假期有人受到內地短遊，在廣東省可以透過落地的有線電視網絡收看，如果參加旅行團，有心思的導遊會提醒觀眾當地收看翡翠台的頻道，保證追劇無難度。《正義女神》大結局適逢長假期，在內地收看的觀眾都可以原汁原味欣賞，連結局彩蛋都「嗒埋」，玩盡廣東省毋須心掛掛。2025年開始，翡翠台連廣告都可以直播落地，所以做了植入廣告和買了大灣區套餐的客戶，宣傳計劃可以中港兩地走，完全配合新的消費模式。
經理還笑言，這個假期生意好，另一個原因是之前《美食新聞報道》曾介紹該店。電視台的節目部門內容自主，口味從觀眾角度出發，影響力不言而喻，能為本地消費打打氣，絕對是好事，獲得了讚賞，是沾了同事努力的光。
飲食節目向來是收視好的欄目，但同樣需要與時並進，這兩個星期綜藝推出以大灣區飲食主打的《試真D》，推出後在整個灣區引起迴響。節目幾個主持人四出fact check，看看網上留言是真是假，評論有讚有彈，貴在中肯。現時資訊泛濫，電視台節目勝在有透明度，公信力好，加上內容不再限制於透過大氣電波傳播，所以訊息的爆炸力和滲透力，甚至遠超本地的收視。