TVB 點止電視咁簡單

5.1黃金周，今年香港顯得比往年熱鬧。北上港人不少，南下香港的內地陸客更多，人流互動相信仍在發展，未來兩地的生活肯定會日益緊密，為本地居民帶來多元化的生活方式。

假日留港消費，飲茶是最輕鬆減壓的方式。近日光顧食肆，發覺不少都生意相當不錯，結帳時經理很有心的說，今晚回家要追《正義女神》大結局；他是該劇忠粉，因為收工回家已是夜深，通常是看myTV SUPER的回播。

現時觀眾看電視劇，要比以前方便，在港可以用串流平台myTV SUPER，外遊可以預先買TVB Anywhere套餐。長假期有人受到內地短遊，在廣東省可以透過落地的有線電視網絡收看，如果參加旅行團，有心思的導遊會提醒觀眾當地收看翡翠台的頻道，保證追劇無難度。《正義女神》大結局適逢長假期，在內地收看的觀眾都可以原汁原味欣賞，連結局彩蛋都「嗒埋」，玩盡廣東省毋須心掛掛。2025年開始，翡翠台連廣告都可以直播落地，所以做了植入廣告和買了大灣區套餐的客戶，宣傳計劃可以中港兩地走，完全配合新的消費模式。