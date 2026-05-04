新任新聞處處長有哪些關鍵任務？

新聞處作為政府的公共關係及傳訊樞紐，處長一職在政府架構中，其職責比其他部門具備更鮮明的特殊性，既要為特首、司長和各個政策局政策宣傳，也需推廣香港大型活動，讓世界看見香港，同時兼顧向大眾解釋最新施政。隨著年初政府首次公開招聘新聞處處長，今日正式宣布由現任新聞統籌專員謝振中擔任這一重要職位，相信他一就任便有多項工作和計劃需要立即推展。
與幾位傳媒前輩和公關界朋友飯聚中，大家不約而同認為謝振中在過去十多年的角色轉變，積極與傳統媒體及社交媒體主管、編輯和前線記者建立密切聯繫，而他在擔任警察公共關係科總警司期間，曾推動多項創新，包括開拓了警隊的facebook平台，並加強了「警察傳媒聯絡隊」的溝通工作。隨後，他正式借調至行政長官辦公室擔任傳訊秘書，在近一年委任為新聞統籌專員期間，努力提升行政長官辦公室與大眾的交流與溝通。此番任命充分顯示特首李家超委以重任，希望謝振中能統籌政府新聞、公共關係及媒體策略，讓公眾深入了解政府施政，更讓內地和海外地區認知香港的發展、成就等。
自李家超於2022年就任行政長官以來，謝振中在其幕僚團隊中始終扮演關鍵角色。作為傳訊秘書及隨後的新聞統籌專員，謝振中全面管理行政長官的社交媒體，並在重大政策發布及危機處理工作中提供公關策略支援。
在過去三年多的密切合作中，謝振中展示了其對網絡輿情和大眾反應的敏銳觸覺。他還協助行政長官辦公室重整官方宣傳架構，使政府施政理念更為有效地傳遞給市民。這種長期合作確保了政府高層對外傳訊的一致性與高效性。
特首提拔謝振中擔任處長，也給予他充分的空間在建立團隊上發揮創意。在協助特首處理傳訊工作的過程中，謝振中及特首辦團隊呈現出不拘一格重用人才的作風，大膽吸納具豐富傳媒經驗的專業人士加入政府。其中最具代表性的例子，是招攬電視和電台人員進入特首辦。此外，特首辦亦增聘了社交媒體小編，讓輿論平台出現更多富有深度的短片和評論文章。這種以體制外媒體精英打破傳統框架的任用理念，大幅度為政府的公關工作注入了新的活力與專業視角。
筆者相信謝振中帶領新聞處將會有一番作為，也會讓市民大眾了解政府施政方針和願景，同時讓海外和內地業界和民眾也多認識香港最新發展。