新任新聞處處長有哪些關鍵任務？

新聞處作為政府的公共關係及傳訊樞紐，處長一職在政府架構中，其職責比其他部門具備更鮮明的特殊性，既要為特首、司長和各個政策局政策宣傳，也需推廣香港大型活動，讓世界看見香港，同時兼顧向大眾解釋最新施政。隨著年初政府首次公開招聘新聞處處長，今日正式宣布由現任新聞統籌專員謝振中擔任這一重要職位，相信他一就任便有多項工作和計劃需要立即推展。

與幾位傳媒前輩和公關界朋友飯聚中，大家不約而同認為謝振中在過去十多年的角色轉變，積極與傳統媒體及社交媒體主管、編輯和前線記者建立密切聯繫，而他在擔任警察公共關係科總警司期間，曾推動多項創新，包括開拓了警隊的facebook平台，並加強了「警察傳媒聯絡隊」的溝通工作。隨後，他正式借調至行政長官辦公室擔任傳訊秘書，在近一年委任為新聞統籌專員期間，努力提升行政長官辦公室與大眾的交流與溝通。此番任命充分顯示特首李家超委以重任，希望謝振中能統籌政府新聞、公共關係及媒體策略，讓公眾深入了解政府施政，更讓內地和海外地區認知香港的發展、成就等。